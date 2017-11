Decía anteriormente que el tema de la independencia era para sus promotores básicamente de índole económico y judicial. El pueblo, pues bueno como siempre esa es otra historia, donde dije digo, digo Diego… de eso en Ceuta somos doctorados, se nos dice una cosa y luego es otra.



Los que me conocen realmente saben el apego que tengo por Ceuta, no hay día que no me acuerde de ella y de mi gente. Cuando uno está tan lejos tiende a pensar que se han olvidado de ti, son cosas de la distancia y de la morriña. Me da realmente pena, ver que la sociedad ceutí que algunos vislumbrábamos hace unas décadas está convirtiéndose en lo que pretendíamos evitar algunos pocos que aparte de creer en una Ceuta, pequeña, dulce y marinera, creemos o creíamos que era posible una Ceuta moderna, integradora, con visión a medio y largo plazo… me temo que de eso hay poco o nada.



Es una pena estar tan lejos, y seguir viendo que existen los mismos problemas que existían hace años, en unos casos convertidos en perennes, y en otros lo que hace diez o quince años era un granito de arena ahora es una montaña. Se sigue hablando de reactivar la economía, se siguen riendo de la gente. Una de las primeras medidas de Vivas en el Gobierno fue la famosa Mesa por la Economía, en la que participaron todos los agentes económicos y sociales de la ciudad y en la que se aprobaron 100 medidas que iban a suponer el resurgimiento económico de Ceuta. Con lo difícil que es que en Ceuta alguien se ponga de acuerdo en algo, resulta que se ponen de acuerdo todos los partidos políticos, sindicatos, asociaciones… Vamos un milagro. ¿Saben de aquellas 100 medidas aprobadas en 2001 cuántas se han puesto en funcionamiento hasta la fecha? Cero patatero.



Las reglas de origen, la cantidad de dinero que gastaron en estudios, informes (que gusta un informe), publicidad, promoción, etc… y por no ponerse serios en Madrid, al traste las Reglas de Origen que iban a suponer volver a la época de oro de la economía ceutí… La única empresa que había en Ceuta relacionada con esas Reglas de Origen que estaba instalada desde antes de que Vivas llegase al poder, aquella empresa láctea de capital italiano (Alice), cerró y se marchó, dejando a 70 familias en la calle sin que desde el Gobierno se hiciera nada… Al parecer tanta promoción y publicidad jugó en contra de los intereses de Ceuta, que repito, no fueron defendidos en Madrid y Bruselas como se debía. A esto último, baza que siempre utilizan para menospreciar a los partidos localistas, que no tienen voz en Madrid y Bruselas, decían. Prefiero estar mudo a solo saber decir “Si bwana” como los parlamentarios ceutíes los últimos 30 años. Y esa baza se desmonta con el ejemplo de Coalición Canarias y otros…



Por tanto, nos encontramos con un panorama, social, económico, de delincuencia peor que el que había a finales de los 90. Y algunos decíamos que Ceuta mejoraba como toda España producto de la bonanza económica pero que no se invertía en la necesario y si en lo accesorio. Mientras otros hablaban de que se había cambiado Ceuta totalmente, jajaja y algunos se lo creían. Recuerdo que en un escrito en este periódico decía que Ceuta era como un cementerio muy bien pintado y con flores frescas cada día, muy bonito por fuera, pero muerto por dentro (social y económicamente) … Pues eso era y sigue siendo, aunque ahora ya no se pinta tan a menudo y las flores se pudren, huelen mal y al parecer nadie las limpia. Con lo que se termina dando la razón a los que decíamos que los fondos europeos se estaban malgastando… Si es lo que tiene el tiempo, que quita o da razones. Y ahora a gastar una millonada en la Gran Via…



Y usted dirá, ¿por qué empezó hablando de Catalunya, para pasar a dar un rapapolvo con la pésima situación en la que están dejando Ceuta sus gobernantes sempiternos? Pues porque quizás se le podía haber ocurrido a algún asesor, algún concejal delegado (no son diputados ni consejeros, por mucho que les guste la pomposidad y el aparentar) que Ceuta podría vender sus atractivos a las empresas que se están marchando de Catalunya, ojo se están cambiando su domicilio fiscal, es decir abriendo una oficina en otro lado, pero que mejor lugar que Ceuta donde existen beneficios fiscales. Puede sonar a locura, como casi todo lo que decimos algunos, pero en vez de estar sentados haciendo nada, mandando estudios sobre la relación entre el vuelo del grajo y las bajadas de temperaturas, pues que menos que intentar pescar en rio revuelto. Por cierto, con que llegasen 20 empresa serían veinte alquileres, y 20 empleados como mínimo. Pero ya se han ido 1.800, así que ya poco se puede hacer.



En fin, a seguir viéndolas venir.