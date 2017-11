El consejero asegura que es un problema de orden social y de necesidades

El consejero de Turismo y Deporte, además de portavoz del grupo popular en la Asamblea, Emilio Carreira, ha negado que las relaciones entre ambos lados de la frontera estén deterioradas, añadiendo que se están confundiendo las cosas y que es un problema de orden social. “Un problema de necesidades”, sentenció el político.



Dijo que este problema de orden social está basado en la diferencia de renta per cáspita entre uno y otro lado de la frontera, “porque de otra manera no se puede explicar como entran estas personas y como vuelven cargados con los bultos si no es por un problema de subsistencia que tienen”.



Además, quiso dejar bien claro que afecta a miles de personas en el Norte de Marruecos y que aunque sea a través de este denominado ‘comercio atípico’ encuentran una posibilidad de llevar diariamente dinero a sus casas.



Quiso igualmente dejar bien claro que las autoridades están buscando soluciones para que esta situación que se viene viviendo desde hace meses se solucione lo antes posible.



En la rueda de prensa, Emilio Carreira también aportó los detalles de las jornadas entre empresarios marroquíes y ceutíes y anunció la reforma de presupuestos para poder abaratar el transporte marítimo.