Casi un centenar de animales partieron ayer con destino a Francia donde esperan encontrar el hogar que no han hallado en nuestra ciudad

Han sido meses de duro trabajo. Los preparativos y trámites han marcado el ritmo de los miembros de la Junta directiva de la Protectora de Animales y Plantas de Ceuta en ese periodo. Búsqueda de casas de acogida, revisiones veterinarias, los necesarios periodos de cuarentena, vacunaciones o test para descartar enfermedades. Ayer viernes todo ese esfuerzo tuvo su recompensa. Un total de 50 perros y 43 gatos partían a Francia. Su destino, varios refugios del país vecino: SPA Plaisir, More, Chamarande, Hermeray y Luynes.

Todos esperaban el gran momento que marcaría el inicio de una nueva vida para el casi centenar de animales seleccionados. “Todo ese tiempo lo hemos vivido con intranquilidad al ver la saturación que tenemos en la Protectora. Estamos deseando que llegue el momento del viaje para desahogar las instalaciones y que los animales que se marchan encuentren un hogar lo antes posible”, explica el presidente de la Protectora de Animales, Javier Blanco.

Preparativos previos al viaje

A las tres de la madrugada del viernes daba comienzo la cuenta atrás. Miembros de la Junta Directiva y voluntarios iniciaban una carrera contrarreloj para acometer los últimos preparativos y embarcar en el ferry de las 7.30 horas. El tiempo es oro y son muchos los animales a los que hay que preparar: empezando por la administración de sedantes para hacer más cómodo el viaje, hasta la aplicación de una última dosis de espray antiparasitario antes de subir al camión. Este año un nuevo refugio se suma a la cadena de establecimientos que solicitan perros y gatos en nuestra ciudad. Pertenece al grupo de SPA y allí se trasladarán entre 10 y 15 animales.

Los voluntarios tienen puestas sus esperanzas en que en Francia encuentren lo antes posible un hogar. “Aquí tenemos cuatro o cinco adopciones al mes, siete como máximo. Allí hay una media de 20 por semana. Tienen una mentalidad más abierta al no comprar y adoptar”, apunta Blanco.

Las adopciones en Francia son más fluidas que en Ceuta, unas 20 a la semana

Durante toda la noche se vivieron momentos de intensa emoción por la despedida. Entre lágrimas, besos y abrazos, perros y gatos iban subiendo al camión camino de una vida mejor. Casi cien animales abandonan la Protectora, pero en sus instalaciones aún permanece casi la mitad de los perros y un elevado número de gatos. “No están preparados para viajar. En el caso de los perros, algunos son tímidos y aún no están acostumbrados a las personas”.

Los que quedan en tierra siguen esperando su oportunidad. Mientras, cuentan con el cariño de unos voluntarios que cada día se dejan la piel en hacerles la vida un poco más fácil.

Más de 20 horas al volante

“Te miran con una cara como diciéndote: ¿Dónde me estás dejando?”

Por delante quedaban más de 20 horas al volante hasta llegar a Francia, en un trayecto en el que se turnan tres personas, sin apenas paradas durante el recorrido ni tiempo para dormir o comer. Para Juan Carlos Vallejo, trabajador de la Protectora, es su tercer viaje, pero no por ello lo afronta con menos ilusión y ganas. “Es especial para mí porque paso casi todo el día con ellos y me afecta tener que dejarlos porque te miran con una cara como preguntándote: ¿Dónde me estás dejando? Pero sabes que es lo mejor para ellos”.

Casas de acogida

Casas de acogida, el primer paso para encontrar adoptante

Todos arrimaban el hombro en esa noche tan especial. Pero hasta llegar a ese instante, han sido muchos los que han hecho posible estar un paso más cerca de conseguir una adopción. Son las casas de acogida que han jugado un papel determinante en este viaje. “Soy casa de acogida de dos gatos de unos seis meses a los que recogí con quince días de vida el día que se produjo una fuerte riada que los separó de su madre. Eran tres hermanos pero uno murió”, explica Debora Alzina. Durante meses ha ofrecido todos los cuidados necesarios a estos dos gatitos que ahora tienen la oportunidad de encontrar un adoptante en el país galo. “Esta experiencia es muy enriquecedora. Ahora tengo un nudo en el estómago porque se van, pero es una pena que aquí no tengan oportunidades porque todos quieren un gato de raza o una cría de un mes y estos con seis meses se tienen que ir a otro sitio para que los adopten”, comenta visiblemente emocionada.

Santy López ha sido otra de las casas de acogida que durante meses ha velado por varios de los gatos que el viernes partieron a Francia. “Es una experiencia muy bonita. Animo a todos los que le quieran dar la oportunidad a estos animales que no encuentran hogar aquí a ser casa de acogida. Ahora tengo muchos sentimientos encontrados porque estás triste pero también alegre aunque sabes que lo más seguro es que encuentren una adopción”. Son solo dos ejemplos del amor desinteresado que las casas de acogida ofrecen, convirtiéndose en el primer paso para que estos animales encuentren un hogar.

Los casos más emotivos

Quemados y apaleados en Marruecos

Luisma y Barajas son dos de los casos más dramáticos a los que se han enfrentado los integrantes de la Protectora. Los rescataron en Marruecos siendo cachorros, después de que un desalmado hubiera prendido fuego a Luisma y arrancado los dientes a Barajas de un golpe. La recuperación de ambos ha sido lenta por la desconfianza que les suscita el ser humano, pero se tienen el uno al otro y juntos están superando la traumática experiencia vivida. Son inseparables y los voluntarios confían en que en Francia se produzca una adopción conjunta para que puedan dejar totalmente atrás su terrible vida.

Rescatada del interior del motor de un coche

Piñona es otro ejemplo de una historia con final feliz. A ella y a su hermano los rescataron del motor de un coche donde se habían resguardado del frío y la lluvia. La pequeña pasó a una casa de acogida a la espera de encontrar adoptante. Aunque fue incluida en la lista de uno de los anteriores viajes, Piñona se escapó de la casa y estuvo perdida durante más de un año hasta que la localizaron. Tiene un carácter tranquilo y cariñoso que le hace merecedora de encontrar un nuevo hogar.

Encadenado y subsistiendo con mendrugos

Capi es otra víctima de maltrato animal. Sus propietarios lo mantenían encadenado todo el día en una finca junto a otros tres perros. Agua estancada y mendrugos de pan mohoso era el único sustento que le proporcionaban. Tras una denuncia fue rescatado y ahora deja atrás la vida de penurias que ha soportado. Su carácter noble y tranquilo con personas, perros y gatos le hace ser el candidato perfecto para formar parte de una familia francesa.