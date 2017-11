La consejera indica que a nivel nacional el grupo de sanitarios sí presentan un alto porcentaje de vacunados contra la gripe

La consejera de Sanidad, Asuntos Sociales, Menores e Igualdad, Adela Nieto, ha pasado por los micrófonos de Cope Ceuta y FARO TV para analizar todos los asuntos que son noticia en estos momentos en su Consejería. Desde la vacunación contra la gripe, el dato de que los sanitarios son el grupo de riesgo que menos utiliza esta posibilidad, el problema de los menores no acompañados, las obras en el CAM para que no haya más filtraciones (circunstancia que se comprobará cuando comiencen las lluvias) o, por ejemplo, la reflexión que tiene previsto hacer el equipo de Gobierno sobre las ayudas sociales en general.

-¿Hay ya datos sobre la vacunación de la gripe?

-La verdad es que no, porque comenzamos el pasado 6 de noviembre. Volvemos a recordar que contamos con el número de usuarios vacunados más bajo de España y este años estamos, otra vez, haciendo el esfuerzo para que la población asuma que es bueno perder unos minutos para ir a vacunarse a un centro de salud, o bien, en numerosos centros donde hemos enviado viales de la vacuna. Recordamos que es totalmente gratuito. Seguimos insistiendo sobre todo en los grupos que se denominan de riesgo, como los mayores de 65 años, los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o los trabajadores de los centros sanitarios.

-Uno de los datos que más me llamó la atención durante la rueda de prensa de presentación de la campaña contra la gripe fue una afirmación del director territorial del Ingesa, Fernando Pérez Padilla, que indicó que nada más que se habían vacunado el año anterior 63 sanitarios.

-Es una de las principales batallas que tenemos entre manos. A pesar de que nos volcamos y transmitimos el mensaje, no termina de calar entre el personal de los centros de salud y del Hospital Universitario. Es el colectivo que menos utiliza la vacuna contra la gripe. Sin embargo, en el resto de España no es así y el colectivo de sanitarios es, dentro de los grupos de riesgo, uno de los que más se preocupa por vacunarse. No olvidemos que dentro de esos grupos de riesgo es de los que pueden estar más afectados.

-La Ciudad se siente satisfecha de la labor que ha realizado para poner en marcha la clínica de radioterapia.

-Las distintas obligaciones que asumimos con la empresa se han cumplido perfectamente. Nos comprometimos, por un lado, a encontrar un terreno, que se buscó de acuerdo con las indicaciones, muy cerca del Hospital Universitario. Luego, se produjo el proceso de licitación y nada más que se presentó una oferta que se concretaba en la empresa con la que habíamos estado manteniendo contactos a lo largo de estos últimos años y, por último, está el compromiso de una subvención anual de entre 300.000 y 350.000 euros que se incorporará a los Presupuestos de la Ciudad en cuanto la clínica esté en funcionamiento y se hará a través de un expediente de modificación de crédito. No es verdad que nosotros no vayamos a cumplir con esa parte del acuerdo con los empresarios de esta clínica.

-La Ciudad Autónoma fue condenada en el juicio por el asesinato de Ibrahim.

-Se han de hacer determinadas lecturas de la sentencia, pero quiero señalar que en el aspecto procedimental se deberían haber aportado más documentos de los que disponíamos. El autor de los hechos había tenido el tratamiento adecuado y había sido supervisado por los equipos técnicos. Quiero aprovechar esta oportunidad para destacar el trabajo que realizan todos los trabajadores del Área de Menores. Ha sido un problema puntual, pero, desde luego, no es un trabajo fácil.

-¿Qué proyectos hay ahora mismo para los distintos centros dependientes del Área de Menores?

-En el caso de Punta Blanca contamos con unos pequeños proyectos que se van a ejecutar para adaptar las instalaciones. Por otro lado, en cuanto al nuevo centro de menores que se construirá en Fuerte Mendizábal se está terminando el proyecto por parte de uno de los arquitectos de la ciudad. No es nada fácil, porque un centro para menores lleva una serie de detalles aparejados que han de cumplirse porque lo establece la legislación actual.

-Ustedes también han dicho, en los últimos días, que van a reflexionar en relación con el tema de las ayudas sociales.

-Hay una base sobre la que se debe de partir y es que las ayudas no pueden ser ilimitadas. Partimos de unos presupuestos que cuentan con partidas determinadas como 1.300.000 euros para alojamiento alternativo, unos 500.000 euros para el IMIS o casi cuatro millones de euros en el tema de ayudas básicas. La Ciudad Autónoma de Ceuta tiene una partida de gastos sociales que son de los más importantes a nivel nacional. El Gobierno está comprometido con el gasto social. Lo que sí queremos es darle una vuelta a determinados reglamentos. Nosotros tenemos muy claro que las ayudas sociales son para españoles y personas residentes en Ceuta.

-El otro día visitó Ceuta una subdirectora de la Dirección General de Tráfico y pidió la ayuda de la Ciudad Autónoma para atender a determinados conductores que sean reincidentes en materia de consumo de sustancias adictivas. ¿Cuál va a ser la ayuda que les prestarán ustedes?

-Es una colaboración institucional. Tráfico, cuando algún ciudadano es pillado en un control y da positivo con sustancias adictivas y es reincidente, está obligado, para tener nuevamente habilitado para la conducción de un vehículo, a acudir a una serie de terapias. Ahí también estará la colaboración del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Nosotros, a través del Área de Prevención de la Drogodependencia contamos con dos talleres, uno de alcohol y otro de droga, por donde deberán pasar estos conductores dentro de los acuerdos que nos hemos marcado con la Dirección General de Tráfico.

-¿Qué se está haciendo desde el área de Igualdad en el tema de la lucha contra la violencia de género?

-Desde el Centro Asesor de la Mujer están los 365 años pendientes para atener a todas las posibles víctimas. Hemos participado, por ejemplo, en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Hace poco días reuní a todas las administraciones que tienen obligaciones en esta materia para la firma de un acuerdo interinstitucional. Ahora se van a poner en marcha una serie de grupos de trabajo que confiamos lleguen a una serie de conclusiones en el primer semestre de este próximo año.

-¿Se terminarán las goteras en el CAM?

-A lo largo de los últimos meses se ha invertido para lograr mejorar las instalaciones tras todos los problemas que se habían detectado. Allí siempre se está trabajando. Cuando llueva comprobaremos si hay filtraciones o no. Esperamos que se haya solucionado y se lo digo con franqueza. Lo cierto es que desde que se recepcionó la obra por parte de la Ciudad ya existían los problemas.