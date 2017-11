Un agente del CNP cayó al vacío, en la madrugada de ayer, desde la cubierta del patio del colegio García Lorca cuando perseguía a dos ladrones que intentaron robar en el centro escolar

Cayó desde una altura estimada de 15 metros y sigue ingresado en la UCI

Estuvo quince minutos tumbado sobre el suelo del polideportivo del colegio Federico García Lorca. Faltaba poco para que dieran las tres de la madrugada. Ismael D.T., policía nacional, de 35 años, había caído al vacío desde la estructura que cubre esta zona para realizar deporte, al perseguir a dos ladrones que habían intentado robar y que buscaban escaparse por los techos del centro escolar.



El agente se había logrado enganchar en una de las estructuras, pero no pudo resistir mucho tiempo y cayó. Se preparó, no obstante, para la caída y lo hizo de lado, salvando desde luego su vida, aunque ha tenido muchas y múltiples fracturas que le han llevado a la UCI. Se retorcía de dolor y gritaba todo lo que podía para que le escucharan sus compañeros que estaban fuera y que intentaban buscar todos los métodos para auxiliarle y poder entrar dentro del colegio: “¡Qué me muero, entrad!”, gritaba tal y como ayer recordaba uno de sus compañeros a este medio.



Ismael nada más que contaba con la ayuda de su compañero del zeta, un policía en prácticas, que intentaba que no se durmiera, que no se le cerraran los ojos y hablaba con él de una de sus pasiones, el buceo, y es que Ismael es un gran deportista.



Toda esta trágica historia se inició hacia las tres y media de la madrugada, cuando un vecino de la zona telefoneó al 112 y dijo que había dos individuos queriendo robar en el interior del centro escolar. Desde el servicio de emergencias se avisó a la Jefatura Superior de Policía y enviaron a varios zetas al lugar. Uno de los integrantes de este operativo ha relatado a El Faro que como tardaba la empresa de seguridad en llegar para abrir la puerta, decidieron avisar a los Bomberos En ningún momento se avisó al director del colegio, quien se enteró de lo que sucedía por una compañera que vive frente al centro. Por ello, tanto Ismael como su compañero saltaron el muro y entraron dentro de las instalaciones. Se orientaban por un vecino, que desde la terraza de su piso veía perfectamente a los delincuentes y cómo los mismos se encaramaron a través de una escalera metálica hasta la cubierta del polideportivo. Igual hicieron los dos policías, pero con tan mala suerte que Ismael pisó una claraboya y cayó desde una altura de 15 metros estimados.



En la calle se vivieron momentos de tensión porque los compañeros intentaron todas las posibilidades. “No teníamos ni mazas ni arietes, por lo que se decidió avisar a los bomberos para que reventaran la puerta”, explica el compañero. La espera fue angustiosa. Escuchaban los gritos de dolor de Ismael que no podía levantarse ni moverse. Llegaron a darle patadas a las puertas, pero nada, no cedían. Incluso alguno habló hasta de disparar pero se dieron cuenta que podían rebotar las balas y que iba a ser peor el remedio que la enfermedad.



Mientras tanto, este policía que participó en el operativo piensa que los dos ladrones, a los que no pudo detener, se mezclaron con el gentío que se arremolinó alrededor de la puerta del ‘García Lorca’, de manera principal, vecinos de la zona.



Alrededor de las cuatro y cuarto llegó la dotación del SEIS y pudieron con el mismo material que utilizan para excarcelar a las personas que se encuentran atrapadas en vehículos después de un accidente poder abrir la puerta, acceder. De manera inmediata entraron los servicios sanitarios del 061, al igual que los compañeros que permanecían en la puerta. Lograron estabilizar a Ismael antes de trasladarle al servicio de Urgencias del Hospital Universitario.



Las primeras noticias que llegaban a la Jefatura Superior de Policía no eran nada favorables, porque el primer diagnóstico que ofrecieron los médicos no eran halagüeños, ya que se temía seriamente por su vida. Su estado era muy grave y tenía, de entrada, fracturas de la cadera, pierna y hombro.



Le realizaron distintas pruebas para conocer su estado interior, pero las mismas resultaron negativas. Las primeras impresiones pesimistas se fueron tornando en tranquilidad y alegría. Ismael permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde aún estará durante varios días. De allí nada más que salió para someterse a una operación a primera hora de la tarde, la cual duró varias horas y ha resultado un verdadero éxito.



A la Unidad de Cuidados Intensivos nada más que se permitió la entrada de su madre y de su esposa para que pudieran hablar con él. Ahora se inicia una larga recuperación de este joven policía, quien, por supuesto, está convencido que volverá nuevamente a su actividad diaria en las calles de nuestra ciudad.