Tensión tras las agresiones del día anterior a gendarmes y colapsos

Varias personas resultaron heridas en la mañana de ayer tras producirse una avalancha en el lado marroquí, que tuvo que ser contenida por las fuerzas de seguridad. Las vallas, desparramadas por el suelo, eran el reflejo visual de lo ocurrido. Era la respuesta a la tensión registrada en el paso el miércoles, cuando un agente de las fuerzas marroquíes fue alcanzado por el impacto de un bote arrojado por algunos camalos, sufriendo un traumatismo importante. Esto llevó a que Marruecos cortara el tráfico de mercancía y ayer la cantidad de personas acumuladas en busca del ‘ticket’ era mucho mayor, por lo que se tuvo que actuar para evitar una tragedia.



En el lado español se cerró el ‘Tarajal II’ a petición de las fuerzas vecinas y así permanecerá hasta el miércoles, por el parón con motivo de la próxima festividad de San Antonio. Al igual que ocurrió ese día, se ordenó que se impidiera la entrada de vehículos a partir de las once de la mañana; una orden verbal de la Delegación del Gobierno que está siendo acatada por las fuerzas de seguridad españolas aunque esos vehículos estén en buenas condiciones y no haya sustento legal para impedir su acceso. La Delegación argumenta que lo hace porque Ceuta no puede absorber el tráfico de hasta 12.000 vehículos patera en la ciudad. El lado marroquí es el que está soportando la acumulación de coches susceptibles del paso de mercancía en sus explanadas.



Y mientras, ayer permanecían retenidos en la explanada del Chorrillo decenas de estos vehículos cargados con mercancía. Rompieron el ayuno en este lugar y esperaban el cambio de turno para poder salir a Marruecos. De no hacerlo, dijeron a FAROTV, dejarían sus coches en aparcamientos cerrados ya que temen ser atracados por bandas que aprovechan que se encuentran cargados para quitarles los bultos o sus pertenencias. En la explanada están protegidos hasta que puedan sacar el material al otro lado, pero no es una solución fija en el tiempo.



La flota de vehículos que se dedica a estas funciones depende de un puñado de dueños, muchos de ellos de las propias fuerzas de seguridad marroquíes que controlan sus entradas y salidas. Por eso la marcha es más factible dependiendo del turno que esté de servicio.



Mientras Delegación del Gobierno y la Ciudad siguen perfilando posibles soluciones para el tráfico comercial.