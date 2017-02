La Comunidad israelita leyó un manifiesto en memoria de los judíos masacrados en los 42.500 puntos de exterminio de toda Europa

La Comunidad Israelita de Ceuta conmemoraba el ‘Día internacional en memoria de las víctimas del Holocausto’. Lo hacía en la Plaza de la Constitución junto a autoridades políticas y militares, representantes de otras culturas y ciudadanos en general. Con la lectura de un manifiesto, se rememoraba la liberación del campo de concentración de Auschwitz en 1945. “Recordamos los millones de personas que perecieron por la barbarie nazi. Hombres, mujeres y niños a los que le fue arrebatada la vida en los campos de concentración o exterminio por su condición, religión, sexo”, recordaba uno de los integrantes de la Comunidad Israelita, Alberto Aflalo.



Entre 15 y 20 millones de personas, en su mayoría judíos pero también gitanos, homosexuales o polacos, murieron en 42.500 campos de concentración, guetos y otros centros de trabajos forzados que se extendían a lo largo de buena parte de Europa. “Las cifras, rastreadas a partir de testimonios de víctimas, hablan de 30.000 campos de trabajo forzado, 1.150 guetos judíos, 980 campos de concentración, 500 burdeles de prostitución obligada, y miles de centros para practicar la eutanasia sobre dementes y mayores”.



Aflalo recordaba que, frente a “tanta oscuridad y sin sentido humano”, surgió un grupo de personas que se opuso a los terribles fines de los nazis, salvando la vida de miles de judíos. Sanz Briz, Sugihara, Sendler, Perlasca, Sousa Mendes o Bartali han pasado a la historia por anteponer la supervivencia de estas personas a su propia seguridad. El emotivo acto finalizó con la oración del rabino Jossef Benzaquen por las miles de víctimas fallecidas. Seguidamente, el presidente de la Comunidad israelita de Ceuta, León Bentolila, encendió una vela en su memoria.

Los héroes

Ángel Sanz Briz



Diplomático español destinado durante la Segunda Guerra Mundial en Hungría, salvó a más de 5.000 judíos, jugándose su carrera profesional y, por supuesto, su vida.



Fue bautizado como el ‘Ángel de Budapest’. A muchos los sacó de los trenes de deportación, a otros de las comisarías tras salir de su casa de noche



con pasaportes falsos.



De vuelta a España el diplomático no recibió ni felicitaciones ni censuras, aunque él no esperaba ninguna de las dos cosas. Prosiguió su carrera diplomática y le confesó a su hijo que “lo que tuve el privilegio de hacer en Budapest es lo más importante que he hecho en mi vida”.

Chiune Sugihara



Fue un diplomático japonés que salvó a 6.000 judíos del exterminio utilizando la expedición de visados. Su figura ha sido reflejada en el largometraje ‘Persona no grata’ dirigido por Cellin Gluck, quien dijo de él: “Los héroes nacen cuando la gente común responde a circunstancias extraordinarias… No hizo alarde de su heroísmo. Hizo lo que pensaba que era correcto y, como resultado de ello, miles de vidas fueron salvadas. Eso es lo que le hizo un héroe”.

Irena Sendler



Enfermera polaca que salvó a más de 2.500 niños judíos. Sobre su hazaña llegó a decir: “Yo no hice nada especial, sólo hice lo que debía, nada más”.

Giorgio Perlasca



Italiano que sustituyó a Sanz Briz en su labor salvando a los judíos húngaros de las chimeneas de Auschwitz. Confesó que “no podía soportar ver a la gente marcada como animales. . . No podía soportar ver a los niños asesinados. Hice lo que tenía que hacer”.

Aristides de Sousa Mendes



Cónsul portugués que, desde su posición en Burdeos, extendió más de 30.000 visados. Esta acción le valió su destitución. A su abogado le dijo: “No podría haber actuado de otra manera y, por lo tanto, acepto todo lo que me ha sucedido con amor”.

Gino Bartali



El famoso ciclista italiano, icono del régimen fascista de Mussolini y campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia, se suma a esta lista de personas que se opusieron a la locura nazi. No fue hasta después de su muerte cuando se descubrió su mayor victoria. Durante la guerra transportaba documentos falsos en el cuadro de su bicicleta, en aparentes entrenamientos diarios que sirvieron para salvar a más de 800 vidas.