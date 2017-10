En la inauguración de la feria de Hadú

La Semana del Comercio ha vivido hoy su último acto con la organización de una feria en Hadú, con la idea de sacar la actividad comercial al extrarradio después de días cargados de pasarelas y actividades en el centro de la ciudad.

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, se ha encargado de su inauguración aprovechando para valorar el comercio local y para defender la gestión del delegado del Gobierno, Nicolás Fernández, en la frontera, después de días en los que el caos ha imperado con colas y avalanchas que podían haber sido trágicas.

“Es verdad que no podemos negar que la frontera tiene problemas, las administraciones ponemos lo que esté a nuestro alcance para mejorar la situación. Pero todo tiene que ponerse en relación con Marruecos, no se puede organizar nada sin contar con él. Y todo esto hay que hacerlo de manera responsable, no hemos recurrido a comparecencias públicas porque hacemos un flaco servicio para solucionar los problemas. Desde aquí ofrecemos nuestro respaldo al delegado del Gobierno que está trabajando de manera eficaz a pesar de las dificultades. Desde Interior y la Delegación se hace un trabajo serio concienzudo y responsable, discreto, que todos deberíamos asumir, porque la discreción es fundamental”, ha expuesto a los periodistas.

Vivas ha llamado a la ciudadanía a comprar en Ceuta, a no gastar en la península, calificando este proceder de ceutismo y de defensa de esta tierra. Ha anunciado además nuevos actos para potenciar el comercio.

“Vamos a hacer cosas. Tenemos la intención de abordar un conjunto de actuaciones que signifiquen una respuesta para las demandas de nuestro comercio. Una campaña positiva y necesaria, Ceuta tiene un potencial clave en el consumo local, lamentablemente compramos fuera lo que podemos comprar aquí; es una cuestión de ceutismo, de responsabilidad cívica porque comprando en Ceuta, en donde se compra mucho mejor, se propicia empleo y generamos más renta y más consumo. A ver si entramos en ese círculo mágico”, ha añadido.