La última encuesta de prevalencia indica que el 9 % de los ceutíes la padece

La Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad se sumará el próximo martes, día 14, a la celebración del Día Mundial de la Diabetes con la instalación, en colaboración con el Ingesa y la Asociación Ceutí de Diabetes, de mesas informativas en los centros de salud de Recinto, Otero y Tarajal, el Centro Asesor de la Mujer y el polifuncional Mustafa Miziam, en la barriada de Príncipe Alfonso y el Hospital Universitario, donde el lunes ya funcionará ese puesto informativo para los usuarios.

El objetivo de esta jornada es concienciar acerca de la importancia del diagnóstico precoz, muy importante para evitar futuras complicaciones que son la causa de la mortalidad en esta enfermedad tan frecuente, que bien controlada permite llevar una vida activa y productiva.

Métodos de control y diagnóstico

En todas las mesas se ofrecerá información sobre la diabetes y se realizarán determinaciones de glucemia capilar, tanto para detectar casos aún no diagnosticados, como para que las personas que ya conocen su enfermedad puedan realizar un control de la misma. Así mismo, se ofrecerá información sobre el Test de Findrisk, que permite conocer el riesgo de padecer diabetes, contestando a una serie de preguntas sobre el estilo de vida.

La Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad, de acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta de prevalencia realizada en Ceuta a instancias del Programa de Diabetes de la Consejería, cifra en unos 7.500 los ceutíes con esta enfermedad, lo que representa un 9 % de la población. No obstante, a estos datos habría que sumar los diabéticos menores de 15 años, los pacientes atendidos en otras instituciones no públicas y aquellas personas no diagnosticadas pero que presentan la enfermedad.