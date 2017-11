La tenista ceutí con la alemana Katerina Hering vencieron en dos sets en la categoría de dobles femenino en el Torneo de Casablanca

La caballa sigue cosechando títulos en esta temporada

La tenista ceutí Olga Parres, y la alemana, Katerina Hering ganaron ayer la final de dobles del Torneo de Casablanca dotado con 15.000 dólares a las rusas Victoria Kan y María Zotova en dos sets por un marcador de 7/6 y 6/2.



Recordar que la pareja hispano-germana derrotó en semifinales a la pareja germano-marroquí formada por El Jardi (MAR) y Puppendhal (GER), por un apretado 7-6(4), 7-6 (3).



Olga Parres y Katharina Haring repiten la victoria de dobles del pasado año en este mismo torneo de Casablanca.



Olga Parres no ha disputado el torneo en la modalidad de individual al no haber podido llegar a la firma de la fase previa debido a que el pasado jueves aún se encontraba en el torneo de Óbidos (Portugal), dotado con 25.000 dolares en premios, donde pasó la fase previa y alcanzó los octavos de final del cuadro principal, pero no pudo continuar al caer eliminada, precisamente en esta ronda del campeonato.



Para la tenista ceutí Olga Parres, esta es la quinta final de dobles de este año, demostrando así estar en un momento óptimo.



Olga Parres ha terminado la gira de España y Portugal de 6 torneos consecutivos con un balance de 4 semifinales de dobles en Óbidos 25.000 dolares, y Madrid, Melilla y Lisboa de15.000 dolares, y dos octavos de final en individuales en Óbidos y Lisboa.



Los resultados cosechados en la ciudad portuguesa de Óbidos, al ser un torneo de mayor categoría, le ha hecho obtener unos puntos WTA que le harán mejorar el ránking de simples y de dobles.

El torneo disputado en Marruecos estaba dotado de un premio de 15.000 dólares

Las semifinales del torneo de 25.000 dolares otorga al jugador 15 puntos WTA y ganar un torneo de 15.000 dolares un total 12 puntos WTA, pero, como es lógico, a mayor categoría del torneo también el nivel de ránking de las jugadoras es mayor.



A estos seis torneos de España y Portugal va a sumar los 3 (9 torneos consecutivos) a disputar en las ciudades marroquíes de Casablanca. donde ganó ayer en dobles, Beni Mellal y Agadir.



Será donde termine la gira del circuito ITF/WTA de este año, aunque aún le quedará su participación en el Campeonato de España Absoluto de Tenis Femenino a disputar en Granada en el próximo mes de diciembre donde ya ha confirmado la tenista ceutí Olga Parres que formará pareja con la aragonesa Irene Burillo, con quién consiguió las Semifinales de Dobles en Óbidos (Portugal).