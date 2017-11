Por aquel entonces me gustaba quedar con Marina. Yo le tenía mucha admiración porque consiguió superar las duras pruebas para cursar en la Escuela Oficial de Arte Dramático; nada menos. Gracias a ella conocí a gente muy peculiar, entregada al cultivo del arte y de la pasión. Pero, gracias a ella, sobre todo, conocí el teatro.



Puestos a no estudiar, era un sábado de tantos, sin embargo, una llamada fue suficiente para condicionar mi destino. Resulta que unos compañeros de la Escuela habían preparado la puesta en escena de “La Vida es Sueño”, de Calderón; y si no me equivoco, también participaba su profesor de esgrima. Así que Marina estaba muy interesada en acudir, y yo me apunté; claro.



En el centro Galileo había asiento para unas doscientas personas, pero en el momento de apagarse las luces, eché una mirada alrededor y apenas conté una docena de asistentes. Consecuencia: las energías que allí se libraron embriagaron a mis ángeles del juicio. La entrega de los actores sobre las tablas me dejó aturdido, y me hizo pensar en el arte sin condiciones.



El caso es que llegué al piso compartido completamente obnubilado, y no tuve sino que acomodarme unos folios en blanco para dar cura a mi estado febril. Nunca he vuelto a sentir esa sensación de clarividencia; lo que sí es seguro es que aquel día inicié una búsqueda de la que todavía hoy soy testigo.



Estas palabras de recuerdo sirven para presentaros e invitaros a ver una obra de teatro social, que tendrá lugar el próximo martes, 7 de noviembre en La Sala (poblado marinero). La obra en cuestión se llama “Todos contamos, todos actuamos. Integrando a las personas con problemas de salud mental”.



El espectáculo desarrollado por la compañía teatral “La Rueda” está basada en el teatro social; una forma de hacer interpretación con el fin de socializar. Se trata de una fórmula en la que el público también es protagonista del propio desarrollo de la obra, y en esta ocasión tendrá que participar en la resolución de conflictos, generados entorno a los problemas de salud mental, en el ámbito familiar, laboral y de las relaciones sociales.



Las entradas son gratuitas y pueden adquirirse en el enlace que aparece en las redes sociales de Acefep.



Por lo demás, espero ir fortaleciendo mi espíritu, ya que en la actualidad una catarsis descontrolada podría dejarme fuera de juego durante días (cosas de las almas sensibles).



Ahora que lo pienso, llevaba tiempo sin recordar aquellos días, y por cierto: ¿Habrá podido vivir Marina el sueño de la interpretación?



De la energía contenida en los primeros folios que escribí sólo queda el olvido.