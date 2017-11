El presidente de la Ciudad lo recuerda con cariño y la emoción reflejada en su rostro

Juan Vivas fue el primero en recibir el anuncio del que se convertiría en el mayor acontecimiento de la Ciudad en décadas

Su respuesta a la Casa Real refleja el sentir de todo el pueblo ceutí

La noticia se recibió a escasos días de la llegada de los Reyes, pero no por ello generó menos expectación entre los ciudadanos ni, por supuesto, en el presidente del Ejecutivo local, Juan Vivas, la primera persona que recibió la notificación por parte de la Casa Real.

“Estábamos en la Fortaleza del Hacho realizando una visita y recibí una llamada al móvil del jefe de la Casa Real que me dijo que me iba a dar una noticia, la de que Sus Majestades iban a visitar Ceuta. Yo le respondí: No me ha dado una noticia. Me ha dado la noticia que llevamos 80 años esperando”.

Tras el estupor inicial, llegaba una segunda sorpresa: “Yo creí que me iba a decir que estaba previsto para el mes de mayo, pero me dijo que sería dentro de cuatro días… A mí me temblaban las piernas”.

Obligatoria discreción

La noticia iba acompañada de la necesidad de “discreción”, de modo que, en un principio, únicamente se la comunicaron a un reducido grupo de personas.

“Era la víspera de la Mochila y debíamos preparar una mínima logística. Me dí cuenta que iba a ser el acontecimiento histórico más importante de nuestra ciudad cuando a ese grupo les tuve que decir que si tenían algún plan previsto para esos días… se acabó porque ocurre esto. Pero nadie lo lamentó”.

Comienza entonces una carrera contrarreloj para organizar unos preparativos que, a juicio de Vivas, sobraron para la ciudadanía.

“En el corazón de los ceutíes estaba el deseo de esta visita y de manifestar a Sus Majestades la gratitud, el reconocimiento, el cariño y la lealtad, y eso no necesitaba de preparación como luego comprobamos”.

Todos coinciden en resaltar el carácter de Su Majestad, el de una persona “cercana y entrañable”. Vivas va más allá y alude al Rey como una de las figuras esenciales en la transición de la España de la década de los 70 a la actual Nación.

Elogios hacia la figura de Juan Carlos I

“Se pegó un salto cualitativo enorme que en gran medida fue por la audacia y determinación de muchas personas en una gran obra colectiva. Pero en esa transición hay dos figuras que personifican ese proceso: una es el Rey y otra el presidente Adolfo Suárez”.

Hacía 80 años que no se recibía a un monarca en la ciudad. Fue Alfonso XIII, el abuelo del entonces Jefe de Estado quien pisó tierra caballa. Así se lo recordó el presidente al mostrarle la firma en el Libro de Oro de la Ciudad rubricado ocho décadas atrás.

“Ahí fue donde se dio cuenta de la trascendencia histórica que tenía esa visita”.

Tiempo después, en un encuentro institucional al que asistió el entonces Príncipe de Asturias y hoy actual monarca, el propio Felipe VI reconocía la larga espera que habían soportado los ceutíes. “Desde lejos me dijo: Por fin”, rememora Vivas.



Fueron horas de intensa emoción que quedaron marcadas en la memoria del presidente como una “manifestación de unidad del pueblo y una inyección de optimismo e ilusión que el Rey transmitió a los ceutíes”.



Horas que concluyeron con las cariñosas palabras de despedida de Su Majestad al presidente Vivas recalcando que “la Corona siempre estará con Ceuta”.