No entiendo cómo los miembros del Partido Popular son tan asiduos a prometer lo que ya saben de atemano que van a incumplir. Es el caso del consejero de Fomento, Néstor García, que a pesar de haberse comprometido durante una sesión plenaria a llevar a cabo las actuaciones necesarias para la reparación y sustitución urgente de los elementos de seguridad instalados en nuestras carreteras, a día de hoy, aún no ha movido ni un sólo dedo.

Con este intolerable pasotismo, el consejero de Fomento y el equipo de desgobierno del Sr. Vivas, demuestran que poco o nada les importa cumplir los acuerdos plenarios, y en este concreto caso, poco o nada les importa arriesgar con su dejadez e incapacidad la vida y la integridad física de los conductores.

Ya ha pasado casi medio año desde que se aprobó por el Pleno de la Asamblea la reparación y sustitución urgente de esos guardarailes que siguen presentando una imagen escalofriante debido al mal estado en el que se encuentran y el deterioro que sufren, así como la instalación de esos guardarailes en los puntos de la ciudad que lo precisen. Dañados, rotos, partidos por la mitad, totalmente inservibles y sobretodo, un verdadero peligro. Así están los guardarailes en la zona de García Aldave.

Así me lo han comunicado muchos motoristas con los que me he reunido y así lo he constatado de primera mano. En definitiva, verdaderas cuchillas en nuestras carreteras, con partes rotas y afiladas que podrían producir no sólo heridas de enorme gravedad a motoristas y ciclistas, sino también la muerte.

Creo que no hay excusas suficientes que justifiquen este menosprecio por la vida y la integridad física de nuestros conductores. Y creo que no hay excusas suficientes que justifiquen esta reprochable e intolerable actitud por parte de los principales responsables políticos de nuestra ciudad.