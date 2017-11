Denuncia que la limpieza “ha caído a sus mayores grados de ineficacia por la falta de una gestión correcta y de unos medios adecuados”

Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) exigen al Gobierno local “una solución definitiva al problema que ha creado su inacción en el servicio de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria, provocando una situación insostenible en la que la limpieza pública ha caído a sus mayores grados de ineficacia por la falta de una gestión correcta y de unos medios adecuados”. Este partido pide al Ejecutivo local que rescinda al contrato con la actual adjudicataria, Trace, y convoque un nuevo concurso.

Esta formación política dice a través de una nota de prensa que se ha llegado a esta situación por la “nefasta gestión” que ha realizado el Ejecutivo local de este servicio, “puesto que, ante la imposibilidad de mantener un servicio acorde con las características de la ciudad, pues no tenía dinero para pagarlo, decide tirar los precios y concederlo a una empresa sin experiencia ni garantía alguna, tan sólo por ser uno de sus empresarios deluxe. Dado que es imposible cubrir unos mínimos de limpieza decentes, se decide incrementar el contrato el máximo que permite la ley, un 10%, pero tampoco supone una solución ante la falta de capacidad de gestión del negocio de la empresa adjudicataria”.

También afirma que el entonces consejero de Medio Ambiente decidió que la solución era “colocar a un socio tecnológico para que solvente el problema y se vende a los ceutíes la vuelta de Urbaser a la gestión, hecho totalmente improbable pues la primera condición que pone esta empresa es cobrar por los servicios prestados, es decir partir del precio del contrato anterior, cuestión que no puede realizarse porque sería saltarse la ley y ahora sí hay oposición en el Ayuntamiento”.

“La actual adjudicataria desde un principio no tuvo ni capacidad técnica, ni financiera para asumir el contrato, por ello la maquinaria a la que estaba obligada a incorporar desde el inicio del contrato no lo hizo hasta más de seis meses después y muchas de las aplicaciones técnicas, control de vehículos, que se le pedían siguen sin implantarse. El supuesto socio tecnológico Lirola, cuyos propietarios se han visto implicado en el llamado Caso Poniente en El Ejido, poco conocimiento ha aportado, por lo que de nada ha servido para realizar una gestión de los escasos recursos, sino para enturbiar más aún el tema de la basura. El contratista se ha dedicado a intentar sobrevivir sin incurrir en demasiadas pérdidas ante su incapacidad para gestionar el contrato que le habían adjudicado y del que le prometieron ingentes beneficios, al no cubrir los costes y exigírsele, ante las elecciones, que realice un servicio por encima del precio que cobra se ve abocado a pactar la salida del contrato”, apunta el partido liderado por Fatima Hamed.

Para el MDyC “la experiencia que tiene la multinacional Tragsa en el sector es la de realización de actuaciones excepcionales de recogida de basuras en las huelgas de los trabajadores de las empresas concesionarias por lo que desconocemos qué experiencia puede aportar esta empresa como gestora en casos normales, pues su actuación es requerida por ‘emergencia social”

“Legalmente debe estudiarse si la empresa Tragsa puede asumir a través de una encomienda un servicio público, sobre todo para preservar los derechos de los trabajadores, quienes no pueden en ningún momento perder ninguno de sus derechos”, indican los localistas.

Desde el MDyC recuerdan que han dicho “en multitud de ocasiones” que la solución “hubiera sido anular el contrato y sacar uno nuevo, y en el ínterin que lo hubiera seguido prestando la actual adjudicataria, mientas se realiza un nuevo Pliego de Condiciones que cubra todas las necesidades que no se incluyeron en su momento para abaratar el contrato y las nuevas que han surgido”.

“Para el MDyC queda bien claro que se ha llegado a esta situación debido a la nefasta gestión del Desgobierno del Sr. Vivas que, para seguir manteniendo a su Corte de los Milagros, prefirió reducir los servicios básicos de los ciudadanos, entre ellos el de la basura, y ahora nos encontramos con una situación insostenible por lo que debe rescindir el contrato con la actual adjudicataria y proceder a un nuevo concurso que dé a los y las ceutíes la limpieza que pagan a través de sus impuestos”, concluye.