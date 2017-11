En alguna ocasión has querido hacer una captura de pantalla de toda la conversación de WhatsApp para enviársela a otra persona, pero compruebas que no cabe toda la conversación y no has tenido más remedio que hacer muchas capturas de pantalla para mostrarla desde el principio hasta el final.



Si estás cansado de ir haciendo capturas para guardar tus conversaciones, ¡tranquilo! Con las aplicaciones que te traigo para iOS y Android seguro que vivirás encantado de la vida.

LongScreenshot para Android



LongScreenshot es una aplicación gratuita que puedes conseguir en Play Store y que te capturará todo el contenido que aparezca en tu pantalla de una forma sencilla y rápida.

¿Cómo la utilizo?



1. Primero te descargas la aplicación y la instalas en tu móvil.



2. Al abrirla te aparecerá un botón rosa con el icono de inicio.



3. Buscas la conversación que quieras capturar y haces clic en el icono rosa con el triángulo “Play”.



4. Cuando llegas al final de lo que quieres capturar, pulsas sobre el icono del cuadrado de “Stop” y te aparecerá toda la conversación en una única imagen que podrás reenviar fácilmente.

Picsew-Screenshot Stitching para iOS



Esta aplicación te permite hacer capturas de pantalla a través de una única imagen y está disponible en App Store por 0,49 euros.

¿Cómo la utilizo?



1. Primero te descargas la aplicación y al abrirla te aparecerá un botón amarillo.



2. Busca la conversación que deseas capturar y haz clic sobre el botón amarillo. Puedes hacer scroll hasta dónde tu quieras. Al terminar te aparecerá una imagen que podrás compartir como cualquier otra imagen.

(*) Creador y editor del blog https://mmMimóvil.es



Emprendedor y empresario por evolución. Entusiasta, decidido y apasionado con su trabajo. En general, aprendiendo día a día.