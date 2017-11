El buque ‘Braemar’ atracó en el muelle España por última vez este año y lo hizo con 1.500 personas entre pasajeros y tripulación, que durante varias horas se interesaron en conocer la ciudad y poder adquirir productos típicos

El Buque ‘Braemar’ atracaba ayer en el puerto alrededor de las 7.00 horas por última vez este año. Perteneciente al grupo naviero noruego ‘Fred Olsen’, que continúa apostando por el Puerto de Ceuta tanto con esta llegada como con la de otros buques, como el ‘Black Watch’ o el ‘Boudicca’ que durante los últimos años han realizado escalas en varias ocasiones. Un hecho que, apunta la Autoridad Portuaria, “confirma el interés de la misma en contemplar al puerto ceutí dentro de los itinerarios de sus cruceros”.



Este hotel flotante, de 195 metros de eslora, trajo a bordo cerca de 1.000 turistas la mayoría británicos y estadounidenses y alrededor de 370 tripulantes de distintas nacionalidades que tuvieron la oportunidad de realizar los habituales recorridos turísticos por Ceuta y sus compras durante el tiempo que permanecieron en la ciudad. Todo ello gracias a Servicios Turísticos que colaboró con la Autoridad Portuaria en la recepción de los turistas a través de la Oficina de Información instalada en el Muelle España y en otros dos puestos en las inmediaciones de la plaza de África y de la Constitución.

Muchos aprovecharon la apertura de los Baños Árabes para visitar las instalaciones

Puestos en los que recibieron constantemente a grupos de cruceristas interesados en visitar los puntos más emblemáticos. Además fueron muchos los que aprovecharon la apertura de los Baños Árabes y no desperdiciaron la oportunidad de adentrarse y conocer su interior. Por otra parte, como suele ser habitual, no faltó la Plaza de África, los museos, tiendas de ‘souvenirs’ y restaurantes. En cuanto a las compras, fue habitual durante la jornada de ayer la frecuencia de estos turistas en distintos establecimientos comerciales de toda naturaleza. Pero si hubo algo que no faltó entre sus planes, fue el dejarse caer por algunas de las muchas terrazas hosteleras donde disfrutar de las vistas, la buena temperatura y la suculenta gastronomía.



Entre compras de ‘souvenirs’, estampas para el recuerdo y algún que otro refrigerio, estos cruceristas disfrutaron de Ceuta hasta que pasadas las 18.00 horas de la tarde el buque volvió a partir del puerto. Con esta, era la quinta vez que el ‘Braemar’ hacía escala en Ceuta este año y finalizó sus visitas hasta la próxima temporada.



Señalan desde la Autoridad Portuaria que con este crucero “se confirman las intensas y positivas gestiones comerciales que se vienen realizando durante estos últimos años”. Entre ellas destacan las asistencias a foros internaciones, además de las inversiones en infraestructura para este tipo de tráfico como la reciente renovación que se ha llevado en el Muelle España, “engalanado para recibir a estos buques y a sus turistas”.



Expresan también las buenas sensaciones que les transmitió el capitán del navío sobre esas nuevas infraestructuras. “Este capitán hacía cuatro años que no venía a Ceuta y le ha sorprendido como ha quedado el Muelle”, explican desde la Autoridad Portuaria. “Nos ha trasladado que le ha parecido muy diáfano, accesible y seguro”, señalan.



Con la partida del ‘Braemar’ el puerto goza de unas pocas semanas de descanso hasta la visita del próximo buque, será el P&O que atracará en el Ceuta el día 5 de diciembre, a este le seguirá una semana más tarde, el día 11, el último navío del año.