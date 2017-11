El Museo del Mar de Ceuta y Septem Nostra-Ecologistas en Acción han mostrado su disconformidad ante las declaraciones y críticas a las que se han visto sometidos por parte de la asociación Verdemar-Ecologistas en acción de Algeciras, quienes reclamaron a la Ciudad que retiraran al personal “no autorizado por el Ministerio” y la aplicación del protocolo ministerial en actuaciones de cetáceos tras el caso de la ballena cetácea que se encontró en las aguas de la Ciudad:

“Llevamos años sufriendo ataques injustificados de incompetentes radicalizados, disfrazados de ecologistas que, no trabajando en ciencia, se las dan de científicos y lo critican todo sin tino ni criterio y por supuesto no desarrollan proyectos de futuro para su sociedad. La ensoñación en relación al mar y especialmente con los cetáceos es atrayente para muchos ecologistas, que no saben nada sobre el duro trabajo que requiere conocer algo de la biología de estas especies”.