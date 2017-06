Es cierto y cada día lo constato a mi pesar, por la cantidad de ellos que ya pululan dirigiendo la sociedad, que es más peligroso un necio con ideas que un malvado sin ellas. La derrota del Partido Socialista francés en estas últimas legislativas ha llevado inmediatamente a la dimisión de su Secretario General, Jean – Christophe Cambandélis “Hay que construir una nueva izquierda para contrarrestar el neo liberalismo y el nacionalismo” “La izquierda tiene que cambiar de fondo, ideas y organizaciones y abrir un nuevo ciclo. Hay que volver a pensar las raíces del progresismo, que son el estado del bienestar y la extensión constante de nuestros derechos”. El Partido Socialista francés de esta manera pasó de tener la mayoría en la Asamblea Legislativa a tener entre 27 y 48 diputados. El ejemplo contrario en nuestro país, en el que el anterior Secretario General del también Partido Socialista, hasta ahora llamado Español y a partir de la asamblea de la necedad, Partido Socialista Plurinacional, lleva a la mayor debacle al partido socialista y los mismos militantes permiten que se vuelva a presentar a la elección consiguiendo que de nuevo sea Secretario General, si no es un caso de esquizofrenia socialista, ya me dirán ustedes qué tipo de patología es. El reelegido, el tal Sánchez, se estrena anunciando que España es un Estado plurinacional.



Enseguida, un tal Aitor Esteban (algo del PNV) ha criticado que Sánchez no haya definido la “plurinacionalidad” y espera que el Estado Plurinacional no suponga un sistema de Comunidades Autónomas II, porque no llegaría a ninguna parte, sigue el tal Esteban diciendo que el que se hable de que hay varias naciones dentro del Estado es un dato positivo que avanza en la dirección correcta para llegar a otro tipo de acuerdos. Menos mal, que estaba por ahí el tal Esteban para recordarme a mí e indirectamente a Sánchez, el fuerte arraigo de la nacionalidad de Majadahonda dentro del Estado plurinacional, si no me temía lo peor. Urkullu, otro de la banda separatista ha sido recibido por el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña el muy honorable señor Puigdemont (por cierto, voy a imponer ese protocolo en mi comunidad de vecinos, ahora que soy Presidente de la misma, aunque creo que lo del sueldo no va a pasar) y coinciden ambos “estadistas ”en que “la legalidad es un corsé que ahoga las aspiraciones democráticas de sus pueblos” y en una reunión “discreta” como no podía ser de otra manera, han defendido un proceso dialogado para reformular el Estado, para dar respuesta a las diversas realidades nacionales. Ay que ver lo que sufren estos dos. De ahí que el resucitado Sánchez, haya cogido el toro por los cuernos y haya expuesto sin el menor asomo de cobardía su tesis magistral: La España plurinacional pero con una sola soberanía, la del pueblo español. Para desarrollar esa tesis, ya están otros, como un tal Iceta, después de bailar lo suyo.



Este Sánchez, quiere identificar la denominada plurinacionalidad de algunos pueblos indígenas de Bolivia, que en algún caso no superan las cuarenta personas y sus treinta y siete tribus y lenguas, una por tribu, con lo que los constitucionalistas occidentales entienden como nación y estado, y es que a partir del XIX, la nación es el sujeto político sobre el que se crea la organización política que se denomina Estado, siendo el vínculo determinante entre el pueblo y el estado el vínculo nacional. La solidaridad nacional es la razón de existencia de los diferentes pueblos. Todos los estados, son estados nacionales y toda nación aspira a crear su propio estado.



De acuerdo con el profesor Jorge Esteban del concepto de nación, solo interesa el que la considera poseedor de consecuencias jurídicas y por lo tanto como el sujeto político en el que reside exclusivamente la soberanía que por tanto es siempre nacional. Otro tema distinto es el considerar que porque supongamos, la mitad de la población quiera independizarse de un territorio haya que concederle más privilegios, y ahí estoy radicalmente en contra del citado profesor. El ejemplo de Italia donde existen unas regiones con mayores privilegios e incluso tiene un parlamento, como Sicilia, no es en modo alguno el caso de España, fundamentalmente por su origen. Esa no es una razón válida para mí.



El espejo de Bolivia donde Evo es un líder cocalero e indígena es un espejo para el actual PSOE. En Bolivia, las naciones indígenas tienen un estatus especial que no tienen las naciones blancas e igual ocurre en los Estados Unidos, donde los indios viven en “Reservas”. Cualquier ejemplo de separación es modelo a seguir por Sánchez, apaches, chiricagüas, comanches, aztecas, incas, mayas, quechuas , aimaras, guaraníes, y como no los de Majadahonda, es decir los majariegos, son poblaciones que pueden constituir una nación, quiero decir una auténtica nación. La Constitución de Bolivia tiene 411 artículos y se denomina “Constitución Política del Estado plurinacional de Bolivia”. ¿Por qué extrañarse entonces de la incompatibilidad entre plurinacionalidad y soberanía? Los bolivianos lo tienen ya resuelto. En el preámbulo de la Constitución boliviana se lee:” Todos los que nacimos en Bolivia, somos originarios de esta tierra; algunos somos originarios milenarios, otros son originarios contemporáneos. El problema es que los originarios milenarios son mucho pero pobres y los originarios contemporáneos son pocos pero ricos” y su artículo 1º señala : “Bolivia se constituye en un Estado Unitario, Social de Derecho Plurinacional, Comunitario libre, independiente soberano, democrático intercultural, descentralizado y con autonomías”. Únicamente se diferencia algo en el tema de las lenguas, ya que su artículo 5º expresa: “Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, caniveño, cayubaba, chácuba, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu´ve, guarayu, itonama, leco, masajuyai-kyawalla, machineri, maropa,mojeño-trinitario,mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quéchua, sirionó, tacana, tapiete, toromana,urú- chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré, y zamuco. “En el artículo 7º se establece que “la soberanía reside en el pueblo boliviano. Y en el 3º que “La nación boliviana está formada por la totalidad de los bolivianos y bolivianas, las naciones y pueblos indígena originario campesinos y las comunidades inter culturales y afro bolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano” Que grande es este Sánchez al llevarnos por la senda de la plurinacionalidad boliviana.



En Majadahonda, allá por el año 1975, las calles eran puro barro, cuando llovía eso era un verdadero infierno. La gente no entendía como se podía uno ir a vivir a dieciocho kilómetros de Madrid, no podían entender que algún día seríamos una nación. Y es que nación es un sentimiento, según alguno de los necios del nuevo PSOE, y como no íbamos a tener todos los que habitábamos en Majadahonda el sentimiento de ser una nación. Así construimos un “karrefur”, unos cines dentro de un “zoko”, los martes y sábados permitíamos a los vecinos de las naciones colindantes venir a nuestro “merkadillo”. El Mayor de la población instó a la población a crear un “slogan” que nos definiese como nación y de ahí surgió “Majadahonda un respiro”. Estuvimos mucho tiempo, antes de ser nación, pensando en ser “condados”, porque hasta en el lejano Oeste, el “cherif” es el “cherif” del condado, cosa rara porque que yo sepa jamás se ha visto conde alguno en esas lejanías; sin embargo en Majadahonda al estar cerca de La Florida, hay multitud de nobles de todas las categorías. Finalmente, como no se quería epatar, nos quedamos con lo de la nación.



Porque ni España tiene más de 2000 años de Historia, ni es la nación más antigua de Europa. Lo que verdaderamente tiene sentido nacional, es decir sentimiento, es el aurresku, la sardana, la muñeira, las sevillanas, ¿Quién no llora cuando escucha “España cañí”? y ¿Cuándo escucha una jota? Yo cuando veo a los paletos de Majadahonda es que se me caen las lágrimas, claro que al lado de los quechuas, aymaras, y la plurinacionalidad boliviana, un respeto. Pero por algo hay que empezar y yo desde ahora señalo con orgullo que pertenezco a la nación cultural de Majadahonda, compañeras y compañeros.