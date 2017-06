La Sección Sindical de UGT, así como representantes de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Ceuta, se sumarán a la concentración convocada por el Sindicato Marítimo Portuario de FeSMC-UGT y que se desarrollará mañana miércoles frente al edifico de Oficinas de la Autoridad Portuaria de Ceuta contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2017, “la cual si una vez debatida en el Senado nadie lo evita, quedará aprobada el próximo 26 de junio”.

Según la central sindical, “los motivos de esta concentración se fundamentan, en que el actual texto de la LGPE 2017, en su Título III, Capitulo I, sobre los gastos de personal al servicio del sector público, al cual pertenecemos los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad Portuaria de Ceuta prorrogan por 7 año consecutivo: la reducción salarial del 5% del personal de Dentro y Fuera de Convenio de las Autoridades Portuarias de los puertos de Interés General y que se nos aplica desde el año 2010 por el RDL 8/2010. Se mantiene la reducción del 75% de los gastos de acción social. No se permiten las aportaciones a los Fondos de Fines Sociales. No se da solución al la temporalidad existente y que en la Autoridad Portuaria de Ceuta afecta a unos 8 trabajadores con contrato eventual al no contemplarse una oferta de empleo público suficiente que permita dar estabilidad en el empleo y prestar los Servicios en condiciones óptimas”.

A todos estos argumentos, añaden en nota de prensa, hay que sumarle la “conocida y malintencionada” limitación de la Negociación Colectiva” cuya consecuencia no es otra que la de tener prorrogado el II Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias desde el año 2010 sin poder negociar uno nuevo.

En resumen desde UGT entienden que “se pretende aprobar una LGPE del Partido Popular para el año 2017 en Madrid, que otro año más condena a los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad Portuaria de Ceuta a sufrir la injusta política de recortes que se les viene aplicando desde el año 2010, todo ello unido a que desde Puertos del Estado se nos dice continuamente que no hay dinero pero año tras año el Sistema sigue arrojando balances positivos y como todos sabemos las próximas indemnizaciones por despido a los trabajdores de la Estiba se van a pagar con dinero público procedente de las propias Autoridades Portuarias”.

Por todo eso desde la sección sindical de la UGT convoca a todos los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad Portuaria de Ceuta a concrentrarse mañana de 11.00 a 11.30 horas ante lo que consideramos una Ley de Presupuestos “injusta e indecente” para” todos los trabajadores” del Sistema Portuario de Titularidad Estatal dependiente del Ministerio de Fomento.