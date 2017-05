En el próximo Consejo de Administración se aprobará otra partida para seguir con los trabajos, ya que se ha agotado la que había

Emvicesa necesita dinero para atender una encomienda de gestión que tiene para un contrato de mantenimiento de una serie de promociones que están bajo sus responsabilidad. Por esta razón, en el próximo Consejo de Administración de la sociedad municipal, el cual se convocará para los primeros días del mes de junio, irá una propuesta para que se apruebe una partida de aproximadamente 50.000 euros que sirvan para seguir trabajando en ese mantenimiento en los próximos meses hasta fin de año.



Porque no estamos hablando únicamente de las 317 VPO de Loma Colmenar o de las 170 que se encuentran justo al lado del Hospital Universitario, sino también otras promociones como las de Serrano Orive para jóvenes u otras más antiguas que todavía están bajo el control del Ayuntamiento de nuestra ciudad.



¿Cuáles son las razones por las que Emvicesa ha agotado la partida que tiene para estos menesteres? En primer lugar, porque se ha debido invertir unas cifras importantes en la promoción de las 317 VPO. Y es que resulta que debido al tiempo que ya tienen estas viviendas y el lógico desgaste que se tiene cuando no se atienden (no olvidemos que se ha tardado al menos dos años desde que se finalizaron hasta que se entregaron) se produjo un problema bastante importante con los calentadores eléctricos que tiene cada una de las casas. Ello ha producido algunas inundaciones y viviendas y no ha quedado más remedio que cambiar casi todos ellos, hasta que se ha agotado la partida con la que contaban.



Ello ha obligado a que se frene por parte de la empresa que tenía este contrato de mantenimiento la realización de las obras de reparación y esperar a que el Consejo de Administración apruebe esta partida de cincuenta mil euros, con el objetivo de tener fondos hasta finales de año y entonces se podrá continuar con los trabajos. Aparte, por parte de los directivos de la sociedad municipal se intentará que por parte de la empresa municipal Obimace les ayuden con los trabajos de reparaciones hasta finales de año para hacer frente a todas las peticiones a las que están obligados a atender.



Tengamos en cuenta con las promociones anteriormente citadas estamos hablando más o menos de un 50% del número de viviendas a la que está obligada Emvicesa a realizar los trabajos de mantenimiento.



Un aspecto que se tardará, no en vano, deberán licitar la propuesta una vez que tengan el visto bueno del Consejo de Administración para proceder a la propia licitación del concurso.

MAYOR CANTIDAD

Adecuar el presupuesto de mantenimiento para el próximo ejercicio económico

Lo que si tienen muy claro en la Empresa Municipal de la Vivienda es que para el año que viene se tiene que perfilar el presupuesto destinado al mantenimiento de las viviendas que están bajo el objetivo de esta encomienda de gestión que ya tiene unos años. Tengamos en cuenta que se calculará lo que se ha gastado este año y se pretende que no haya dificultades para próxiimos ejercicos. De todas maneras, cuando se ponga punto y final a los cambios de calentadores en las viviendas de la promoción de las 317, es lógico que el presupuesto bajará.



A los propios vecinos de esta promoción de Loma Colmenar que están esperando a que les arreglen los desperfectos que tienen en sus viviendas ya les han informado de que están a la espera de librar una cantidad cercana a los cincuenta mil euros para poder seguir realizando estas labores.