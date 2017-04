El hipermercado abrió ayer sus puertas al público con una importante respuesta por parte de los consumidores ceutíes

El hipermercado Carrefour abrió ayer sus puertas al público con un éxito que ha resultado sorprendente para casi todo el mundo. Sin embargo, sus máximos responsables aseguran que ya preveían una respuesta así. José María Galán, el gerente del hipermercado, señala que habían detectado una gran expectativa entre la gente. Ni a él ni a Miguel Ángel Marín les ha extrañado ver numeros clientes entrando durante todo el día, los pasillos repletos de carros o la continua actividad en el departamento encargado de expedir las diferentes tarjetas de ahorro.



–Parece que estamos en plena Navidad a la vista de la gente que no deja de entrar en el hipermercado y los carros que llenan los pasillos.



–(José María Galán) Desde esta mañana que abrimos las puertas, la aceptación por parte de la ciudadanía de Ceuta es tremenda. Estamos encantados de ver a tanto público entrar en nuestra casa.



–¿Se han equivocado en las expectativas? ¿Se han quedado cortos?



–(J.M.G.) Habíamos contemplado una gran acogida por parte de la ciudadanía. Y a la pruebas nos remitimos: Está siendo como pensábamos. Aunque es verdad que incluso un poco más.



–¿Hay algún producto u oferta que esté atrayendo a tanta gente?



–(J.M.G.) La promoción que tenemos en Carrefour gusta mucho. Intentamos que el cliente ahorre con nuestra promoción. Además, tenemos una amplia gama de productos. Hemos llegado a más de 21.000 referencias con las que contamos en el hipermercado. Sólo en alimentación y productos frescos. Si sumamos el resto de sectores, nos vamos a casi las 30.000 referencias.



–Habla de ahorro. La sección para hacer las tarjetas para las distintas promociones está saturada. ¿Cuántas pueden haber expedido a lo largo del día?



–(J.M.G.) Desde que comenzamos esta mañana, es una de las secciones que más atractivo está teniendo. Tenemos un grupo de empleadas captando clientes por el pasillo de galería y en el propio stand de la tarjeta PASS y del Club Carrefour. A mediodía ya habíamos superado más de 500 tarjetas solicitadas.



–El jueves ha sido la apertura, pero el viernes y el fin de semana la afluencia de clientes puede ser aún mayor.



–(J.M.G.) Correcto. De hecho para el comerció ceutí el viernes es un día muy importante. Es un día que nos entra mucho público de Marruecos. Además, es un cliente al que nos interesa darnos a conocer porque creemos que nuestras ofertas y nuestros productos les va a gustar. Tenemos unas expectativas bastante altas para el fin de semana.



–¿Cuál es la principal mejora del hipermercado de Carrefour frente a lo que había antes?



–(J.M.G.) Sobre todo, en la promoción. Es cierto que ayuda al cliente a ahorrar. Si nos paramos en detalle a ver las promociones que tenemos, vemos que son muy atractivas para nuestros clientes. Les hacemos ahorrar. Además, en surtido y en productos frescos hemos ganado mucho. Y también en calidad y en precio.



–¿De todo lo ofertado en Carrefour, qué le recomendaría usted comprar a un amigo o a un familiar?



–(J.M.G.) En los electrodomésticos tenemos muy buenos precios. En tecnología tenemos las últimas novedades. También en alimentación… Creo que no me dejaría nada, porque el textil me gusta, el bazar me gusta, casa-hogar también creo que le va a gustar mucho a nuestros clientes. No descartaría nada.



–Entonces ¿le recomendaría que viniera con el maletero vacío?



–(J.M.G.) Evidentemente. Aunque tenemos el reparto a domicilio. Un cliente puede venir, realizar su compra y nosotros se la llevamos a su domicilio. Además, el servicio Carrefour Drive y la compra online queremos ponerlos en marcha a principios del segundo semestre o a finales del primero.



–¿Cómo ha respondido la plantilla en el primer día de trabajo y ante esta gran afluencia de clientes?



–(J.M.G.) Le hablo con sinceridad y me incluyo en la plantilla: Estamos muy ilusionados. Llevamos unos días muy intensos de trabajo, pero es normal, la transformación así lo requiere. Estamos muy satisfechos, muy orgullosos de lo que hemos hecho entre todos con el apoyo de nuestros compañeros. Yo quisiera agradecer el apoyo a mi compañero Miguel Ángel Marín, que ha venido a Ceuta y ha sido el director de la transformación. Con su ayuda, hoy el hipermercado ha conseguido abrir sus puertas.



–¿Es habitual que en algo más de quince días se lleve a cabo toda esta transformación?



–(Miguel Ángel Marín) Una transformación así en ese tiempo es la primera vez que se hace en la distribución española. En poco más de tres meses hemos abierto 21 tiendas. Eso no lo había hecho nunca es España un solo operador. Pero además, durante los dos primeros meses, cada quince días, el mismo día abríamos cuatro tiendas. Es un reto que creemos que sólo Carrefour puede realizar en España. Estamos muy orgullosos de eso.



–¿Cuál es la recompensa?



–(M.A.M.) La grandísima recompensa es lo bien que están resultando todas las transformaciones. Y la grandísima recompensa es cuando abrimos las puertas y tenemos la acogida de nuestros clientes. Trabajamos para satisfacer las expectativas de nuestros clientes. Que el hipermercado esté así, lleno, es un reconocimiento al esfuerzo que hemos hecho.