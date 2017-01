Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) no podemos mas que considerar como triunfalista el balance anual que ha realizado el Sr. Vivas de su desastrosa actuación como Alcalde de nuestra ciudad el año pasado y los 17 que lleva en la poltrona del Ayuntamiento. Los problemas fundamentales de los y las ceutíes siguen sin solución, ni se la espera. Ni hay solución al desempleo, ni a la vivienda, ni a la seguridad ciudadana. Esos son los tres principales problemas de los y las ceutíes y en todos ellos estamos peor que el año pasado.



De nuevo nos volvemos a encontrar con un Desgobierno en el que no existe ni un ápice de autocrítica, donde todo funciona a las mil maravillas, controlado desde el despacho del Soviet Supremo de la Plaza de África. Como si acabara de llegar a la poltrona, el Sr. Vivas ha estado desgranando la situación como si los problemas que existen en nuestra economía, en nuestra sociedad, en nuestras casas, los hubieran creado otros y el único responsable de encontrarnos en esta situación es la inacción del Desgobierno del Sr. Vivas, ni tiene ideas, ni tiene proyecto para sacar a la Ciudad de la paralización a la que la ha condenado. El Sr. Vivas es parte del problema, no de la solución.



Si como dice ahora el Alcalde se ha mejorado la solvencia de la Ciudad, será porque ha pasado por momentos en que no la tenía, como hemos reiterado desde el MDyC en bastantes ocasiones, y que debido a tener que someterse a Planes de Ajuste no tenía la capacidad para realizar las inversiones que han provocado el hundimiento en la calidad de los servicios prestados por nuestro Ayuntamiento. Si se produce un déficit en las cuentas del Consistorio, es porque se ha gastado mucho más de lo que los ingresos, que han estado garantizados, le permitía; lo que sólo significa su incapacidad para gestionar nuestro Ayuntamiento.



El Desgobierno del Sr. Vivas señala que va a inyectar 83 millones de euros en inversiones, pero lo que calla es que dichas inversiones corresponden a varios años anteriores, que debido a su inacción no se han llevado a cabo. Según el Tribunal de Cuentas, en el año 2014 (el último fiscalizado)” es necesario poner de manifiesto, una vez más, el bajo grado de ejecución de las inversiones reales realizadas, un 54% de los créditos definitivos”. Para el año 2015 el Desgobierno del Sr. Vivas se comprometió a invertir 23,3 millones, no alcanzó los 13 millones; en el 2016 nos vendió que iban a ser 53,3 millones, y ahora dicen 83 millones para el 2017. Sus números suenan a tomadura de pelo, sobre todo cuando los créditos a las entidades financieras para financiar las actuaciones se han pedido y se están pagando ¿en qué se han gastado esos préstamos?



Desde el MDyC no podemos entender que se hable de la renovación del parque móvil de Bomberos, ¿quién ha conducido a que tengamos los camiones más obsoletos por no realizar antes su cambio? ¿Quién no ha realizado la reposición de efectivos en la Policía Local o en los Bomberos pudiendo haberlo hecho? ¿Quién no ha renovado el 112 y ha dejado que sus herramientas se conviertan en arcaicas? ¿Quién ha perdido una subvención de Red.es y un supuesto proyecto pagado por el Gobierno para su renovación? ¿quién se puso como objetivo “aprobar el proyecto sobre renovación integral del 112, donde se contemple, además del soporte tecnológico, unas nuevas instalaciones y el encaje más apropiado de este servicio en el organigrama de la Ciudad” en el primer semestre del año 2016? Quien ha llevado a esta situación de nuestros Servicios Básicos de Seguridad ha sido el Desgobierno del Sr. Vivas, son los responsables de haber utilizado los fondos del Ayuntamiento para mantener su Corte de los Milagros y no modernizar estos servicios.



En el tema sanitario, que el Desgobierno del Sr. Vivas lo vea como un éxito suyo cuando ni siquiera ha sido capaz de dar una fecha para su puesta en marcha, debería ruborizarle, es quién más se ha opuesto a la instalación de la radioterapia en la Ciudad, si no hubiera sido por la presión social todavía estaríamos esperando que dieran una solución, quién no recuerda esos plenos en los que argumentaban la falta de rentabilidad de la radioterapia en nuestra ciudad.



Y en cuanto a educación, la ciudad en donde las cifras de fracaso y abandono escolar son de las mayores de España, poco se puede sacar pecho, sobre todo cuando el Gobierno de la Nación ha eludido su responsabilidad, con el consentimiento del Sr. Vivas, para colocar a la educación en Ceuta en los niveles del resto del país: las infraestructuras o las realiza la ciudad (como el nuevo Instituto, responsabilidad del Estado) o no se hacen; las plantillas están en cuadro, pero no son capaces de exigir a su Gobierno del Partido Popular a que las complete.



Y en deporte, el Desgobierno del Sr. Vivas vuelve a realizar las promesas incumplidas año tras año: pista de atletismo, mejora de las pistas en las barriadas, construcción de campos de fútbol; cuando nunca ha cumplido con ellas y las pistas de barriadas están totalmente abandonadas sin mantenimiento alguno por la incapacidad del Desgobierno para gestionarlo. Pero también se olvida de otras promesas como la pista de Trial y lo que debería sonrojarle es la apropiación de pruebas de otras entidades, si han sido un éxito ha sido a pesar del Desgobierno del Sr. Vivas.



Y en cuanto al Patrimonio desde el MDyC no podemos mas que catalogar su política como de abandono, su desidia provocó la práctica pérdida del Castillo de San Amaro, incendiado por el continuo retraso de su rehabilitación; o la reiteración en la actuación en las Murallas Meriníes o la escandalosa paralización de la Estación del Ferrocarril sólo demuestran su falta de compromiso con el Patrimonio de los y las ceutíes.



La brecha social sigue siendo superior a cuando el Sr. Vivas se hizo cargo de la Alcaldía, el Arope (tasa de riesgo de pobreza) sigue colocando a más del 40% de la población en situación de exclusión social, por lo que las políticas sociales que dice aplicar no dan una solución al problema. No por gastar más dinero se va a solucionar, es necesario aportar medidas que rompan la brecha social e incorporen a estas personas al mercado laboral.



Y es el aspecto económico donde se comprueba la definitiva falta de proyecto del Desgobierno del Sr.Vivas, durante los 17 años que lleva apoltronado ha pasado sus supuestas estrategias por todos los sectores de la actividad económica, donde ha intervenido ha acabado por hundirlo (el puerto, la industria ligera exportadora, el comercio,…). La política económica del Desgobierno del Sr. Vivas ha ido dando tumbos hasta provocar la falta de futuro en toda la sociedad ceutí.



De que el desempleo casi se ha cuadriplicado por la falta de iniciativas económicas y la inacción del Desgobierno del Sr. Vivas por la inexistencia de un proyecto de futuro y de un objetivo al que dirigirse, no dice nada. Todo es perfecto para esta Corte de los Milagros, pero para los y las ceutíes, que sufren su desidia, su situación cada vez es más desesperada que el año pasado y las perspectivas de que mejoren en el 2017 son nulas para todas esas familias que no pueden acceder a su red clientelar.



En el Medio Ambiente dice el Desgobierno del Sr. Vivas que ha logrado que el suministro de agua sea un 30% superior a las necesidades de Ceuta. Pero calla ante la pérdida del 50% del agua, que sí debemos pagar a la empresa desalinizadora, empresa que tuvo contratado al actual responsable del Área de Medio Ambiente. Tampoco nos dice cómo van a cobrar el 1.338.778,84€ que la empresa estatal Acuaes nos debe por el traslado de fondos y que casi hace quebrar a Acemsa. Otro de esos compromisos del Gobierno del Partido Popular que quedan en el olvido. ¿Y qué va a pasar con nuestros montes quemados, con los Planes de Ordenación de Benzú-Calamocarro y el Hacho? Para estas cuestiones, como para tantas otras el Desgobierno del Sr. Vivas no tiene respuestas.



Seguimos sin tener un PGOU aprobado, que ha paralizado la inversión inmobiliaria en nuestra ciudad, detenido y puesto en marcha unas cuantas veces por la indecisión del Sr. Vivas, a un responsable político le daría vergüenza volver a anunciar que se aprobará….el año que viene.¿y cuántos años que viene son eso?



Y qué decir de la eterna promesa de los cambios fiscales, de la reforma del Régimen Económico y Fiscal, promesas que se han quedado en palabras hueras, excepto para sus amistades y sus empresarios de luxe. Para ellos si han existido esas reducciones del tipo del IPSI para hacer “productos ganchos” y una suculenta subvención de 300.000€ al año, para los demás el olvido y el abandono de un Desgobierno que sólo aspira a mantenerse en la poltrona repartiendo subvenciones a su Corte de los Milagros, que como palmeros lo alienten y magnifican en su inexistente gestión.



De los objetivos que se puso el Desgobierno del Sr. Vivas el año pasado y que no ha cumplido ni uno ha pasado de puntillas: aprobar el PGOU, el Mercado Central, el enlace del Sardinero, el traslado del Centro la Esperanza, la red de gas natural, el cable de fibra óptica, la revisión del IPSI y el fomento del turismo de Marruecos, también hablaba del “inicio de la rehabilitación de Santiago Apóstol y los Rosales”, o las 500 viviendas que va a construir el Ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. De todas estas promesas que prometía el 15 de enero de 2016 y de las que nada se ha visto no dice nada. Esa es la realidad del Desgobierno del Sr. Vivas: promesas y mentiras.



Para el MDyC si alguna vez el Sr. Vivas formó parte de la solución, hoy en día es el principal problema que tiene Ceuta, su falta de proyecto para la ciudad le conduce a la inacción y como no cree en el futuro de Ceuta se abandona a la desidia más absoluta.



Desde el MDyC si tenemos un proyecto sólido y solvente para Ceuta, un proyecto que permita construir una ciudad en la que todos y todas podamos optar por desarrollar nuestra vida y sobre todo la de nuestros hijos e hijas.



