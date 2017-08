A las 12:30 habrá una reunión en la sede de ACCEM a la que invitan a participar a las entidades sociales

La gran cita será un desfile antirracista en Berlín el próximo 16 de septiembre, pero mientras tanto, desde Welcome United se invita a seguir luchando por la igualdad de derechos sociales con las acciones de carácter local que se acerquen a la gente y que en Ceuta varias entidades pondrán en común en una reunión hoy mismo a las 12:30 en la sede de Accem. También estarán presentes Digmun, Podemos Migraciones y la Asociación Elin que invitan a todas las entidades sociales ceutíes a unirse a la causa.



“No nos vamos a acostumbrar a lo que esta sucediendo en frente de nuestros ojos y que esta declarado normalidad: muertes en el mar, push-backs y detención, explotación y falta de derechos. Estas condiciones marcan el día a día de miles en todas partes de Europa y de los que todavía buscan cómo llegar aquí. Personas son insultadas, escupidas, golpeadas. La solidaridad de miles se pisotea. Nos miran con desconfianza”, apuntan en un comunicado en el que explican que las autoridades “construyen muros para no dejarnos entrar. Nos deportan para hacernos desaparecer. Pero estamos. Nos quedaremos. Tenemos nuestras esperanzas. Tenemos nuestros sueños. Vivimos. Welcome united. No nos rendiremos”.



Tras la reunión en la que acordarán las acciones que llevarán a cabo, las entidades esperan seguir adelante con la lucha por la creación de espacios para todas las voces e historias que usualmente no se escuchan. “Todos a quienes les importe el bien común y la solidaridad tendrían que venir”, han explicado”.