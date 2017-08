El propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, manifestó en la mañana de ayer, después de reunirse la Mesa del Pacto Antiterrorista, que la principal obligación que tenían ahora los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, incluidos los propios moscos, era encontrar al terrorista huido que, en definitivo, se había comprobado que era el autor de la matanza del pasado jueves en el Paseo de las Ramblas, ya que era el conductor de la furgoneta que se llevó por delante a decenas de personas. Pues bien, unas horas más tarde, una patrulla de los moscos abatió a este terrorista huido, de poco más de 22 años, que llevaba varios días de un lugar a otro intentando zafarse de la vigilancia policial que le estaba buscando. Se sabía que no había podido salir de Cataluña y al final lo encontraron. El mismo quería morir, no quería que le cogieran vivo y por ello se abrió la camisa enseñando unos cinturones de explosivos que eran falsos. Lo cierto es que ahora sí se puede decir que la célula terrorista, compuesta por doce personas, ya está desarticulada totalmente. El que no ha sido abatido, se encuentra detenido y en los próximos días comenzarán a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional que lleva la investigación.