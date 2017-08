Nos dirigimos hacia el monte que se encuentra en la parte superior al tiro a pichón para asistir al Santo Rosario que se celebra todos los sábados a las cinco de la tarde. Cuando descendimos del vehículo utilitario de mi propiedad, al lado del camino que va hacia el lugar donde luego tendría que rezar y cantar, por cierto muy largo pero que se recorre con unas ganas de llegar al lugar y empezar, me dijo mi amigo Luis que: “No sabes lo que me pasó ayer. Me encontraba dispuesto a cruzar un paso de cebra, situado junto al Chino del Polígono, observé a un buen amigo, al otro lado de la carretera, al lado suya una niña de unos cuatro años aproximadamente muy guapa con el pelo rubio, con tirabuzones, vestía un vestidito con falda corta que le llegaba hasta las rodillas y empezó a besarle, a mi amigo, desde el codo hasta la mano, que creo que fue la derecha. Esta visión fue la que le comunique a mi amigo cuando tropecé con el al otro lado de la carretera, ya que tuvo la dignidad de esperarme al otro lado, un buen detalle por su parte, y le dije de sopetón que había visto a una hermosa niña que suponía que podría ser su hija, o yo creía que por una lógica aplastante y matemática debería de ser suya, y cual fue mi sorpresa cuando me dijo que el no tenía hijas y menos de esa edad que los suyos eran dos hombretones de treinta y tantos años cada uno. Sin decir nada más me fui raudo y veloz hasta un bar que esta justo a unos metros del lugar entré por la puerta principal lo recorrí por todos los rincones del mismo e incluso entré en el almacén y también en los servicios tanto de hombres como de mujeres, como es natural esperando en el exterior hasta que salieran todas las mismas del lugar y aunque estuve casi cinco minutos esperando allí no salió nadie, también pregunté tanto a los camareros como a los clientes que se encontraban en el lugar dándome todos el mismo resultado a la pregunta que allí no había entrado ni habían visto a ninguna niña con esas características. Me tuve de resignar y salir a fuera donde todavía mi amigo estaba esperándome con la mosca detrás de la oreja y me empezó a interrogar como era de lógica, yo pensándolo en frío como lo estoy haciendo ahora hubiera dicho lo mismo.



-Luis no se que me querías decir con eso de la niña, pero te juro que cuando estaba cruzando el paso de cebra iba yo solo, y con nadie más. Eso si con ganas de hablar contigo ya que hacia muchas semanas que no te veía y es raro entre nosotros no vernos.



-Pues te juro que cuando te ví al otro lado del paso tu ibas acompañado con una niña de unos cuatro años de edad muy guapa y rubita y con el pelo moldeado y con un vestido antiguo, ahora que lo pienso, con muchos flecos y corto a la altura de la rodilla, el color era azul brilloso y en medio con bordados de color blanco.



-Pues hijo yo iba solo, como me dejó mi mujer cuando cogió el portante hace ya unos diez años. Y no hueles a alcohol ni a nada peculiar, así que tranquilízate y charlemos



-Perdona pero yo estoy seguro de lo que he visto, y si tu me dices eso y con la comprobación que he hecho me he quedado muy tranquilo aunque la verdad todavía no comprendo lo que ha podido pasar.



Estaba escuchando la conversación un nuevo amigo del monte y lo primero que dijo que: “te lo habían puesto para que lo vieras”. Le exploré para que me dijera: ¿que significaba lo que había dicho de “lo habían puesto”?. Diciéndome que los hermanitos para intentar conectar con nosotros muchas veces lo que hacen es darnos unas comunicaciones especiales y que lo que me había pasado era eso precisamente una comunicación especial. Le dije que si me podía explicar más. Diciéndome que los espíritus estaban siempre alrededor nuestra y que lo que intentan de vez en cuando es comunicar con nosotros. Ya me quedé súper cortado y sin decir nada. El me dijo: ¿si lo has comprendido? y ¿sabes lo que estoy diciendo?. Es un clásico episodio de visualización esporádica de “almas en pena”, o despistadas que no han conseguido llegar hacia la luz, que lo que intentan es mostrarse ante personas que son capaces de divisarles. No son muchos los que tienen este poder y por eso este hombre aunque sorprendido por todos los costados debe de darse con un canto en los dientes de poder ver estos seres que normalmente los que pueden observarlos con tranquilidad son los seres humanos de corta edad según los relatos de muchos niños. Parece que son los afortunados de poder tener esta facultad, y este hombre ha demostrado que algo tiene de tener por ver con claridad lo que me ha narrado, y espero que me de muchas más sorpresas para poderlas estampar en esta publicación.



Recuerdo que en la localidad de Zarauz pueblecito costero de la provincia de Guipúzcoa, tuve una confesión de un buen amigo mío que me dijo: “que durante una noche que se encontraba prestando servicios de vigilancia de acuartelamiento en el citado lugar vió al lado de su compañero a una niña de unos seis años de edad con dos coletas, pelo negro y un vestido largo de color blanco, y como es lógico se quedó perplejo porque sobre las tres de la mañana que eran allí no había nadie, y eso lo aseguré yo. Como me dió un poco de “yuyu” empecé a hablar con el sobre el tema que estoy hablando ahora y me dijo que no había visto a nadie por allí. Pero al querer “rizar el rizo”, le pregunté si alguna vez tuvo el una niña y me dijo que no que el tenía tres hijos y bastante mayores, pero que hubiera tenido una niña con unos seis años de edad en ese momento, cuando estuvo con su segunda pareja, pero que la mujer abortó cuando estaba de unos cuatro meses de gestación. Allí fue cuando pude cruzar los datos y obtener un punto de encuentro que era que la niña que había perdido su mujer se encontraba en la actualidad “custodiando a su padre”. Un relato precioso y con una lógica aplastante por parte de mi interlocutor que me dio todos los datos sin tener que echar mano de Internet para poder sacar conclusiones.



Fue narrador, visualizador, logista y concluyente. Muy sabio por tu parte. Podría haber sido un buen investigador en el cuerpo.