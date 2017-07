Que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya tenido que declarar como testigo ante un juzgado y ochenta y tres medios de comunicación acreditados, es un indicador de transparencia y ejemplaridad de la política a disposición del servicio público. Es sano para la sociedad, da buena imagen al sistema judicial, y demuestra que todavía queda algo del Estado de Derecho. ¿Alguien cree que esto sería posible bajo un gobierno de populistas? Titulares y declaraciones políticas ya estaban preparados desde el momento en que se supo que Rajoy tendría que ir a declarar. Pero les ha salido mal el cálculo. Mariano ha salido tan airoso que las afirmaciones vertidas por la horda resultan ridículas. Otros presidentes testificaron en otros países, Helmut Kohl, Chirac, Fillon, Sarkozy … y se les mostró más respeto que a Rajoy. Aquí abundan los del dedo acusador, los amigos del juicio rápido, y los que fantasean en su perversa onírica con retomar lo del tiro en la cuneta si les fuera posible. Lo preocupante hubiera sido que el Presidente fuese condenado. Pero resulta que de testigo a condenado hay un trecho que a la izquierda se le antoja más largo que la estancia en la oposición, pues se renuevan en eso del juicio sumarísimo y ya declaran culpable a Rajoy, le piden la dimisión. Las ansias de poder les denuncian como lo que son políticamente, unos intolerantes, unos niños malcriados que no toleran la frustración diaria que les recuerda el estar en la oposición. Deben preguntarse atónitos cómo es posible que unos políticos tan estupendos como ellos no son votados masivamente; respondiendo en voz alta cada vez que insultan a los que no les votan. Mariano Rajoy es un hombre afortunado. Cuanto más lamentable resulta su situación como jefe de Gobierno, aparecen Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y a todos se nos encienden las alarmas recordándonos que todo puede ser mucho peor. Hay un doble rasero en los populistas de la rosa en puño o nazareno, que castiga con ardor el testimonio de Rajoy, pidiéndole la dimisión de inmediato, apelando a la imagen de España; mientras que ellos, no declaran como testigos, sino que son imputados y a la postre condenados y ahí siguen, no hay quien les mueva del mullido sillón de Gobierno. Ya veremos en las próximas elecciones cuando las urnas los devuelvan a la calle, a ver como se les saca de la alfombra roja y el coche oficial al que tanto gusto le están cogiendo. El PSOE, que ahora sin tapujos ya luce de morado, apela a la imagen de España. Rápido olvida esta agonizante fuerza política, cuando todavía suenan los ecos de las retiradas de tropas de misiones internacionales en el extranjero por Zapatero; o más recientemente el cambio de voto con el CETA de Pedro Sánchez. El PSOE está en un clara huida hacia delante con una venda en los ojos. No hace falta esperar mucho para saber que Podemos lo ha fagocitado