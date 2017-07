El periodista Raúl Ruiz estuvo en el Campus Nayim en la última jornada

El periodista deportivo Raúl Ruiz compartió ayer una sesión de entrenamiento en el ‘Campus Nayim’ con los más de sus cien participantes. El exfutbolista del Numancia vuelve a Ceuta para mostrarle a los más jóvenes la importancia de practicar fútbol pero sobre todo para colaborar con Nayim. Raúl Ruiz habló del fútbol actual y de las últimas noticias de la Federación Española de Fútbol, entre otros aspectos. “He coincidido con Nayim en partidos benéficos que organiza Adolfo Aldana y congenié con él. Me dijo que estaba organizando un Campus y no dudé en participar”, señaló el periodista en una entrevista a El Faro TV. Raúl Ruiz resaltó el trabajo de los clubes pequeños señalando que “el fútbol de élite se lo empapan los niños. Pero el verdadero es el que se juega desde la base, con una gran ilusión, solo para divertirte. Con mi trabajo, me gusta vivir y ver el fútbol y sus valores”. En el deporte existen distinciones pero el periodista cree que no son reseñables, “hay diferencia física entre hombres y mujeres, pero las chicas todo esto lo suplen con la técnica. He podido ver partidos de tenis muchos más técnicos en chicas que en chicos”. En cuanto, al trato en el periodismo entre deportes masculino y femeninos, Raúl Ruiz agregó que “en este país las cosas tienen que ir cambiando y ya han empezado a cambiar. Hace 20 años cuando empecé en Canal Plus, el fútbol femenino estaba más que abandonado. Ahora estos aspectos han ido mejorando e incluso hay marcas que están apostando por el fútbol femenino. Esto debe ir a más y tener más repercusión, tanto en prensa como a nivel de aficionados al deporte”. Los problemas de Ángel Villar con la justicia, son temas de actualidad y Raúl Ruiz quiso hablar de ellos. “Todo el mundo ha hablado de lo que podía pasar con la Federación Española aunque en definitiva no estoy muy enterado. Lo único que cuando en un estamento llevan 30 años seguidos puede enquistarse y empiezan a venir los problemas. Me llama mucho la atención que la gente que rodea a Villar es fiel a muerte y no se porqué puede ser esto”. Para finalizar, el periodista deportivo de Canal Plus resaltó el buen hacer “de la organización de este Campus Nayim”.