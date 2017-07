Pedirán a la Asamblea el consenso para poner en marcha la oficina

Para la próxima sesión plenaria ordinaria del mes de Julio, desde el PSOE se hará una propuesta para la creación de una Oficina Antidesahucio. Viene motivada por “la necesidad y urgencia de dar respuesta a cientos de familias que, por no disponer de los recursos necesarios y verse afectados por el desempleo y la nula oportunidad laboral, sufren desahucios, amenazas y coacciones para ser expulsados de las viviendas en las que residen; en muchas ocasiones, son familias que viven en situación de alquiler, y que no disponen de una respuesta inmediata, por parte de la Ciudad, para no quedar desamparadas”.

Para el GPS “este organismo serviría de orientación para las y los vecinos que tuvieran problemas para pagar sus alquileres e hipotecas, intermediando con las entidades financieras y poniendo en marcha programas de mediación”.

De ese modo, “la Ciudad fomentaría la creación de alquileres sociales, para que las familias más vulnerables vean como respuesta a su situación el acceso a una vivienda digna”, explican.