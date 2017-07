Tras finalizar el año de estudios en Ávila permanecerán hasta el mes de mayo en Ceuta

Hoy se presentan en la Jefatura Superior de Policía los nuevos 30 agentes en prácticas que han sido destinados por la Dirección General de la Policía a nuestra ciudad hasta finales del próximo mes de mayo, una vez que han terminado su año de estudio en la Academia de Ávila. En otras ocasiones, ha sido el delegado del Gobierno el que les da la bienvenida oficial en nuestra ciudad, aunque en esta ocasión se entiende que serán recibidos en la misma Jefatura por el segundo jefe, Daniel Veiga, dado que el jefe superior se encuentra en la Península de vacaciones. Sin embargo, ello contrasta con Melilla, donde el delegado del Gobierno, Albdelmalik el Barkani, les saludará en un acto que tendrá lugar a las diez de la mañana. En el caso de la ciudad hermana serán un total de 25 agentes los que han sido enviados. La llegada de alumnos en prácticas se consideraba una situación donde estos futuros agentes tenían la oportunidad de ir pasando en este largo de período de estancia por las distintas Brigadas para que fueran conociendo el día a día del funcionamiento de una Comisaría. Sin embargo, las circunstancias han variado desde esa época y, por ejemplo, para este año se les va recibir como ‘agua de mayo’ como consecuencia de la falta de policías en nuestra ciudad. En diversas informaciones que se han publicado a lo largo de los últimos meses nos encontramos con que dentro del catálogo de puestos de trabajo que tiene diseñado la Jefatura Superior de Policía faltan un total de unos 100 agentes aproximadamente, como consecuencia de los agentes que se han ido jubilando a lo largo de los últimos años y que como consecuencia de la crisis no se han ido cubriendo. Pero no olvidemos que nos referimos concretamente al catálogo de puestos de trabajo, ya que en realidad la falta de policías sería mucho mayor. Los sindicatos siempre han mantenido que el catálogo de puestos de trabajo para Ceuta, designado por la Dirección General de la Policía, se concretó en base al número de habitantes y no en realidad a las necesidades de Ceuta, que cuenta con unas especificidades especiales, además de un puerto y una frontera. Y decimos que serán recibidos como agua de mayo, porque no en vano durante los últimos años nada más que han contado con un máximo de diez agentes en práctica. Ahora se ha logrado triplicar al llegar hasta un total de treinta, Por supuesto, aparte de que deban cumplir con esa obligatoriedad de ir rotando por las respectivas Brigadas tendrán una participación mayor en las actividades diarias, como consecuencia de esta situación de falta de personal.