La denominada ‘Operación Monte’, desarrollada por la UDYCO en marzo del pasado año y enmarcada en la lucha contra el tráfico de drogas, se saldó con más de 50 investigados así como con la aprehensión de 5,4 toneladas de hachís. De todos ellos solo uno permanece en prisión. El resto, entre ellos dos guardias civiles, han ido recibiendo los autos de libertad con la adopción de medidas cautelares más o menos férreas y, en algunos casos, la imposición de importantes fianzas. La familia del único que sigue en prisión preventiva, el llamado K.A.A., no entiende el perjuicio que se le está ocasionando ni cómo sigue siendo la única persona que arrastra ya 17 meses entre rejas. La razón de este mantenimiento privativo de libertad aparece en un auto dictado el pasado 6 de julio por la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta: el “altísimo riesgo de fuga”. Un condicionante que no se ha tenido en cuenta en el resto de patrocinados ni en los últimos autos de puesta en libertad de otros detenidos, tal y como expuso en su informe ante el juez su letrado, quien, de hecho, ha vuelto a solicitar la puesta en libertad de su patrocinado ante el titular del juzgado de instrucción número 5 que instruye el caso. La familia se pregunta por qué el resto de investigados ya no está en prisión mientras que K.A.A sí, destacando que carece de antecedentes ya que los que tuvo policiales están archivados. A esto añade el arraigo en la ciudad por su vida laboral (tiene una licencia de taxi), por su familia (es padre de seis hijos) y recuerda que tiene paralizado el tratamiento médico que estaba recibiendo después de haber sido víctima hace unos años de un disparo, que le afectó gravemente una pierna. “Estaba pendiente de un injerto en Cádiz que se ha tenido que parar porque está en prisión. Todo este tiempo es contraproducente para él”, expone su esposa en declaraciones a este medio. Para la familia lo que está ocurriendo es una clara “injusticia” e insiste en que nada tiene que ver con los hechos, aludiendo a la inexistencia de pruebas. Pero sobre todo inciden en la comparativa con otros casos de investigados sobre los que se han dictado autos de puesta en libertad con distintos tipos de fianza. La ‘Operación Monte’ sigue en instrucción, de hecho queda mucho por investigar ya que recientemente la UDYCO presentó un informe ampliatorio del que se han derivado nuevas imputaciones, algunas de gravedad con la aparición de nuevos delitos. La Defensa de K.A.A. ha reflejado en el informe de petición de libertad no solo la necesidad de que su patrocinado salga de prisión para que pueda mantener a su familia sino, también, la vinculación nula que mantiene con Marruecos, careciendo de arraigo con ese país o de familiares allí, por lo que no existe ese riesgo de fuga. La familia confía en que la nueva petición de puesta en libertad sea atendida en instrucción.