Tras la polémica suscitada por la denuncia pública que realice en los medios de comunicación por la situación de la que fui objeto el pasado lunes día 10 del presente mes en las Dependencias Provinciales de la Agencia Tributaria del Puerto, hoy a día 16 de Julio, la situación parece estar lejos de ser solucionada y más aún tras leer en otro medio digital un artículo (“Polémica sobre los trámites del DUA y la recepción de paquetes en correos”), publicado al día siguiente de hacer mi denuncia pública , en cuyo artículo, ese medio se puso en contacto con la Delegación del Gobierno para solicitar explicaciones ante los hechos producidos y contrastar lo ocurrido y dar algo de luz a lo acontecido. Como afectado y tras haber vivido en primera persona la situación, me cuesta enormemente asimilar de ser ciertas y transcritas correctamente las declaraciones realizadas por parte de un organismo tan importante y transcendental en la gestión de los intereses del ciudadano como lo es la Delegación del Gobierno, que además ha mostrado un total desconocimiento en la materia que se ha dispuesto a tratar y ha hecho gala a la manipulación y de no hacer honor a la verdad, para intentar salir del paso airosos públicamente, confiados de que el asunto caiga en saco roto, pero como afectado, me veo en la obligación de aclarar y desmentir varios puntos de sus declaraciones.

La situación que ahora quieren justificar tras la denuncia en la que los dos funcionarios estaban de vacaciones dejando el servicio descubierto, ahora alegan que uno de ellos se encuentra de baja por enfermedad, no ajustándose a lo que el funcionario fue muy tajante en su actitud desmedida indicándome que “los 2 funcionarios estaban de vacaciones”, pero la mayor muestra de manipulación y desconocimiento en sus declaraciones es cuando indican:

“que según la normativa no hay obligación de realizar el procedimiento de forma presencial, sino que es obligatorio realizar el trámite por internet.”

Que me rectifique si no estoy en la cierto y llevo años realizando mal esta idéntica gestión, pero el tramite denominado “Autodespacho” (para un DUA de importación de un envió procedente fuera de la Comunidad Europea) , trámite que se puede realizar a través del Portal de la Agencia Tributaria, en su Sede electrónica, estando en posesión de la firma electrónica, NO ESTA HABILITADO PARA REALIZARLO DESDE CEUTA, si para cualquier ciudadano residente en territorio península, y para las Islas Canarias, pero insisto EN CEUTA NO ESTA DISPONIBLE.

Es decir, un ciudadano empadronado en Ceuta solo tendría dos alternativas para realizar un DUA, la primera y aunque algo compleja, es tramitarlos por uno mismo y recurrir a las dependencias de aduanas del puerto y ponerse en manos de los funcionarios que tratan estos temas allí, que es la que yo llevo realizando durante muchos años y el motivo por el que se ha desencadenado este problema, y la segunda alternativa que es recurrir a un agente aduanero privado de pago ( te tramitara el DUA a cambio de unos honorarios de 15 euros más o menos), NO EXISTE OTRA ALTERNATIVA EN CEUTA.

A día de hoy 16/07/17 , habiendo pasado 5 días hábiles, DESMIENTO ROTUNDAMENTE lo afirmado por la delegación del gobierno cuando indica ,“que gracias a la buena voluntad de los funcionarios presentes, se ha realizado el DUA para facilitar el procedimiento a la persona que lo reclamó (siendo YO esa persona)”, TODAVIA ESTOY A LA ESPERA DE SER LLAMADO POR EL FUNCIONARIO PARA RETIRAR MI DUA TRAMITADO, el mismo que me atendió y que me impuso sus condiciones las cuales eran dejar toda mi documentación y ya me llamaría, dejando mi número de teléfono de contacto escrito y le pregunte si era perfectamente legible.

En conclusión, parece que se está cumpliendo lo que me presagiaba, y estoy siendo objeto de represalias por parte del Señor Andrés Montiel Luque (Jefe Dependencias de Aduanas del Puerto) al demorar al máximo mi tramitación, una gestión que llevo realizando muchos años y que supone al funcionario encargado apenas 5 minutos, y que ahora, a raíz de mis quejas parece que se está dilatando, y si como indican en sus declaraciones “ hay un funcionario que puede grabar datos todos los días de 8 a 9 de la mañana”, ¿Por qué mi DUA todavía no se ha tramitado?.

Es por ello que pido públicamente al Delegado del Gobierno ponga fin a este atropello del que estoy siendo víctima, ya que mi único pecado ha sido el de poder hacer uso de los servicios estatales que pago con mis impuestos, para gestionar un trámite que se me exige, y que tras no acceder a las imposiciones de los funcionarios y denunciar públicamente, ahora estoy sufriendo las consecuencias de negarme a la sumisión de oír, ver, callar y agachar la cabeza ante varios funcionarios que están para servir al ciudadano.