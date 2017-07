“La vida es el mayor tesoro que tenemos. Sin embargo hay alimañas que no dudan en arrebatárnosla porque carecen de principios”

La vida es el mayor tesoro que tenemos. Tenemos una sola vida para amar, disfrutar, compartir con nuestros hijos y seres queridos. No tiene repuesto y debemos cuidarla y respetarla. No salen a bolsa, porque todas tienen el mismo valor, son iguales de importantes. Sin embargo hay alimañas que no dudan en arrebatárnosla porque carecen de principios. El secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco fue un acto de estas alimañas, un asesinato cruel y bárbaro de la banda terrorista ETA. Un asesinato que conmocionó a la sociedad española, porque todos sufrimos su muerte y todos rechazamos la violencia terrorista. Un asesinato que ha sido recordado en un gran acto homenaje en Madrid, además de concentraciones en distintos ayuntamientos del país. Homenajear a las víctimas no es otra cosa que recordarlas, arropar a las familias y decirle a los violentos, a todos los violentos, vengan de donde vengan, “que la sociedad está contra la violencia, que no olvida a las víctimas y que el Estado de Derecho siempre vence al terror”. El pasado 13 de julio, en su veinte aniversario, se celebraron distintos actos en su memoria. Homenajes que no han estado exentos de controversias por colectivos sociales, de víctimas y asociaciones de víctimas del terrorismo, porque entendían que destacar o diferenciar a unas de otras no es una buena idea. Y están cargados de razón, porque un día y diez años antes, en la Plaza de la República Dominicana de Madrid, la banda terrorista cometió un atentado en el que perdieron la vida los guardias civiles CARMELO BELLA ÁLAMO, JOSÉ CALVO GUTIÉRREZ, MIGUEL ÁNGEL CORNEJO ROS, JESÚS MARÍA FREIXES MONTES, JESÚS JIMÉNEZ JIMENO, ANDRÉS JOSÉ FERNÁNDEZ PERTIERRA, JOSÉ JOAQUÍN GARCÍA RUIZ, SANTIAGO IGLESIAS GODINO, ANTONIO LANCHARRO REYES, JAVIER ESTEBAN PLAZA, MIGUEL ÁNGEL DE LA HIGUERA LÓPEZ y JUAN IGNACIO CALVO GUERRERO. Doce guardias civiles jóvenes que trataban de especializarse en la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil. Doce guardias civiles que no tuvieron un recuerdo específico ese día o, por lo menos, no he encontrado ninguna mención a nuestros compañeros asesinados. El pasado mes de septiembre el general gerente de la Fundación de la Guardia Civil, José Antonio Sánchez Arroyo, presentó en Ceuta la exposición ‘La Guardia Civil frente al terrorismo’. Un homenaje a las víctimas de la Guardia Civil, sin olvidar a las que no pertenecieron al Cuerpo, porque policías, militares y civiles son también nuestras víctimas. Un acto que reunió a todos los colectivos de víctimas, porque en Ceuta hay víctimas de todos los colectivos. No se hicieron distinciones y todos se sintieron representados. Todo fueron felicitaciones, porque nadie se sintió olvidado y así debe ser. Hoy, treinta años después del asesinato de nuestros compañeros queremos recordarlos, porque siempre están presentes y, por supuesto, hacer ver a los distintos colectivos que todos las víctimas son iguales de importantes, todas se merecen el mismo reconocimiento, porque, como decía, todos y todas SOMOS IGUALES DE IMPORTANTES.