La Comisión de Interior del Congreso asume parcialmente una PNL para “dignificar” ese trabajo

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados asumió ayer parcialmente una Proposición No de Ley de Podemos con seis puntos de los que prosperó el encaminado a “establecer un diálogo con el Reino de Marruecos a los efectos de regular bilateralmente el trabajo transfronterizo de forma que se garantice la dignidad y salud laboral” de las personas dedicadas al porteo en las fronteras de Ceuta y Melilla pero no los relativos a implicar más a la Inspección de Trabajo.



La diputada Ione Belarra destacó que es “absolutamente imprescindible” tomar medidas para defender los derechos de los y, sobre todo, las porteadoras que por miles “transportan sobre sus espaldas bultos de entre 60 y 90 kilos en condiciones más propias de situaciones de explotación humanas de otras épocas y que, desde luego, suponen un evidente incumplimiento de nuestra normativa en materia de salud laboral en una prestación que se desarrolla en nuestro territorio”.



Además, criticó que el Estado español se niegue a considerar “trabajadores transfronterizos” a este colectivo. “Es evidente que el trabajo existe y somos nosotros los que tenemos que legislar para que se garanticen sus derechos”, dijo.



Podemos reclamó “un sistema sanitario de atención permanente” a los porteadores en la frontera; más personal con formación específica en Salud Laboral y Derechos Humanos; recursos materiales para impedir avalanchas “perfectamente evitables”. “Por el aeropuerto de Barajas también pasan decenas de miles de personas con pesados bultos cada día y no muere nadie”, comparó para probar que no es una cuestión de “imposibilidad”.



Belarra también apostó por “perseguir el dinero, controlar a las empresas que se están lucrando, que no son las personas que cargando bultos de hasta noventa kilos cobran diez euros al día”.



La representante del PP, Isabel María Borrego, afeó a la formación morada que “no conoce la situación real del Tarajal” y, aunque asumió que hacen falta más medios humanos y materiales, “para lo que se han dotado 15 millones en el Presupuesto”, aseveró que en las inmediaciones está el Hospital Universitario o el Centro de Salud cercano y está presente “una furgoneta” de servicios fiscales.



“No son trabajadores transfronterizos y ustedes, si van, verán que entran en diferentes empresas a hacer sus compras. ¿Para cuál trabajan? Hay que avanzar para mejorar las condiciones del paso, disponer de más funcionarios y contar con más medios pero ya hemos pasado de paquetes enormes a otros más reducidos. ¿Es inhumano? A lo mejor, pero no solo desde hace tres años”, se posicinó.



El Grupo Vasco apoyó la iniciativa de Podemos aunque vio poco más que “buenas intenciones” en ella y Saúl Ramírez, de Cs, dio por supuesto que “todos somos sensibles” hacia la problemática denunciada. “Traen una PNL con tufillo de buenismo y podemos estar a favor del espíritu de la iniciativa pero hace falta más seriedad”, señaló.

Humanitaria y diplomática



El PSOE ha aprovechado el debate para instar al presidente de la Comisión a “agilizar” la visita de sus integrantes a Ceuta y reconoció que las medidas implementadas para controlar las masas de porteadores no han sido eficaces. “La coordinación con Marruecos es fundamental pero no podemos implicar a la Inspección de Trabajo porque no se pueden considerar trabajadores transfronterizos y no hay vínculo laboral con el territorio español”, cuestionó Ángeles Álvarez.



En cualquier caso, indicó que “el Estado debe dar una respuesta humanitaria y diplomática” a la problemática. “Estaremos a pie de obra pero somos conscientes de que no habrá soluciones en ese espacio de excepcionalidad jurídica que alimenta el comercio atípico desregulado que es el caldo de cultivo para la vulneración de Derechos Humanos, sobre todo de las mujeres”, concluyó.