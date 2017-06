Coincido plenamente con el editorial que publicó este periódico el pasado lunes donde, además de felicitar a la comunidad musulmana de nuestra ciudad por la celebración del fin del mes sagrado del Ramadán, se pedía que, con total naturalidad, sin que ningún partido haga bandería política de esa decisión, reconociendo la realidad ceutí a estas alturas del siglo XXI, se prevea para el próximo año y así como en los siguientes, que el final del Ramadán sea declarado festivo en nuestra ciudad. Es algo natural, algo que no debe escandalizar, sino, en todo caso, unir más a todos los ceutíes por encima de razas, credos o sentimientos políticos y religiosos.



Sin embargo, siempre hay alguien que, quizás, sin mala voluntad, pero yendo más lejos de lo que se deba de ir, como es el caso del presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta, Laarbi Maateis, dejó dos pensamientos en su tradicional declaración ante los medios de comunicación después de la Musa-la, señaló que “de momento, de las cinco festividades que tienen reconocidas en el Acuerdo con el Estado, solamente estaban pidiendo dos” y que deseaba que ese reconocimiento lo hiciera el Gobierno actual y no hubiera que esperar a que existiera una mayoría bastante amplia de musulmanes en la Asamblea o un partido bisagra que obligara a un Gobierno a conceder esta festividad.



Entiendo que Laarbi Maateis se ha equivocado. En primer lugar, porque no se puede hablar de cinco festividades y que, de momento, nada más que se piden dos. ¿Es que acaso su intención es llenar el calendario local de fiestas solamente musulmanas? Entiendo que no. Desde luego, las fiestas religiosas a nivel nacional no son competencia de la Asamblea y tenemos las que tenemos: San Antonio, Virgen de África y la Pascua del Cordero. Como buena voluntad, con algunas que caigan en domingo, siempre se puede encontrar, con voluntad política, adaptar los calendarios al sentimiento del gran conjunto de la población de nuestra ciudad.



Y, por otro lado, no se debe mezclar para nada las cuestiones relacionadas de la religión en la política. Los partidos de corte religioso no son buenos para una ciudad como la nuestra y Maateis habla de mayoría musulmana para que se pueda establecer la citada fiesta. No es cuestión ni de mayoría cristiana, ni de mayoría musulmana, sino, en realidad, de sentimiento de una ciudad que es de todos, de todos y cada uno de los ceutíes, vuelvo a repetir, por encima de credos y sentimientos religiosos. Todas las manifestaciones religiosas, al final, tienen una componente cultural muy importantes y significa riqueza para esta tierra.



El tema de la festividad para el final del mes sagrado del Ramadán debe realizarse sin estridencias, con convencimiento de todos, sin imposiciones y con total normalidad. Lo demás, es equivocarse. Ojalá que cuando se apruebe el próximo calendario laboral se logre ese consenso porque sería bueno para todos.