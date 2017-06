Hace más de 4 años que asaltaron, agredieron y robaron a mi Madre en su propia casa. Exactamente en Enero de 2013. Fué el #vecinoenergúmenoyonkidel1º. Hace dos años se celebró el juicio y Su Señoría lo declaró culpable. El juez lo sentenció y condenó a menos de dos años de prisión y a pagarle una indemnización a mi madre por la barbaridad que le hizo. Tambien le impuso una orden de alejamiento… #JUSTICIAINJUSTACEUTA !!!

Éste #vecinoenergúmenoyonkidel1 entró en prisión, pero NO por lo que le hizo a mi Madre, si no porque tenía pendiente 14 delitos más en sus manos. En muy poquísimo tiempo ya estaba suelto por las calles de #CiudadAutónomaCeuta.

Nunca pagó un € a mi madre…ni se le espera, puesto que es insolvente. El #GobiernodeCeuta lo ha incluido en sus #planesdeEmpleoCeuta varias veces, a él y a su pareja, otra #energúmenayonki igual que él. Primero fué en un colegio de vigilante, trabajando con menores, al cabo de una semana y a raíz de mi denuncia, lo cambiaron al #ParqueSanAmaroCeuta, después estuvo en las #MurallasRealesAnguloCeuta, o sea, en #LasPuertasdelCampo, cerca de su mama, que a su vez es vecina de la mía y dónde cometió el delito dos pisos más arriba … #ALUCINANTEGOBIERNOCEUTA !!!

Además #CiudadAutónomaCeuta y #AsuntosSocialesCeuta como premio les han dado una vivienda en #LomaColmenarCeuta, por peligro de exclusión social, ya que tienen dos hijos. Dos criaturas que en alguna ocasión han estado a punto de serles retirados por #AsuntosSocialesCeuta y que ahora quieren utilizar para seguir atacando a mi Madre.

Y digo ésto porque ahora, después de todo lo sufrido por mi Madre, ésta pareja de #yonkisenergúmenos, encima han denunciado a mi madre por “Amenazas”…

Quién puede creer que mi Madre con más de 80 años, con sus escasas energías, por desgracia, tanto físicas como síquicas, después de lo que le hicieron, podría ir por ahí amenazando a nadie??? Además digo “lo que le hicieron”, porque esa individuo, fue cómplice de su marido. La agredieron y robaron sin escrúpulos. La asaltaron brutalmente en su propio hogar, pasó muchísimo miedo, pensaba que la iba a matar y no fue así de milagro, faltó muy poquito. Todavía tiene el miedo metido en el cuerpo y en la mente. Lo pasó y sigue pasando muy mal cada vez que los ve. Porque, a pesar de la orden de alejamiento, ha seguido viéndolos a él y a ella, han continuado atacándola verbalmente, provocándola, lo sigue pasando muy mal cada vez que necesita entrar o salir de su propia casa…por si se los encuentra. Cuando van a casa de su madre y su suegra, o sea la vecina del 1º. Muchos días que se la ha cruzado en la escalera, esperándola para insultarla y gritarle mil cosas que le han salido por esa asquerosa boca. Cumpliendo así con la amenaza que me hizo su marido el día de la brutal paliza, que le dijo que acabaría con ella si lo delataba, que le haría la vida imposible y que la mataría.

Ahora quieren seguir maltratándola… #Éstotienequeparar!!! Mi Madre sólo quiere que la dejen vivir en paz en su casa, en la cual lleva más de 40 años. No quiere seguir pasando por un suplicio cada día que les da la gana a éstos dos #yonkisenergúmenos. Ya no tiene fuerzas para seguir aguantando esta situación. Ella nunca ha denunciado por evitar problemas, a pesar de todo el martirio que ha pasado en éstos más de cuatro años.

Sólo pide a las autoridades #GobiernodeCeuta que la protejan de éstos individuos que sólo pretenden seguir maltratándola para hacerle caer en sus trampas y sacar un beneficio económico a través de denuncias falsas. Éste tipo de individu@s viven de ésto, de la extorsión, o eso pretenden. Si están excluidos socialmente es porque tuvieron la oportunidad de ser buenas personas pero cogieron el camino “fácil”. Él, de jovencito, a pesar de pertenecer a una familia de buenas personas, empezó con las drogas muy pronto, incluso traficando con ellas, dinero fácil. Ya mató a una muchacha joven conduciendo una moto drogado en Algeciras. Su padre un militar recto y formal, igual que su madre, no podían con él. Sus propios familiares no quieren saber nada de ellos. Él no quiso cambiar nunca, a pesar de todo siempre le hemos cuidado entre los vecinos con paciencia.

Son #parásitosdelasociedad, que les sobreprotejemos y ayudamos para su reinserción y lo único que conseguimos es seguir alimentarlos en su egoísmo y en definitiva en perjuicio de la sociedad. Malvendieron todas las joyas de mi Madre, todas (Además de la #paliza) Todos sus recuerdos de toda una vida junto a mi difunto Padre, #OficialCaballeroLegionario, y sus cuatro hijos… y una medallita con La Virgen Niña, que es lo único que le quedaba de su madre, mi abuela. Las malvendieron o cambiaron por drogas, que después las usarían seguro delante de esas dos criaturas…Y eso es lo que hacen estos individuos. Robar, engañar y aprovecharse de gente indefensa. ¿Qué no habrán visto y vivido esas criaturas ¡!! Que se lo pregunten a su abuela, que es la vecina hace 40 años. Lo que ha sufrido esa mujer, por Dios!!! Mi Madre nunca haría daño a ningún hijo, por muy malos que fueran sus padres. Ella ha criado a cuatro hijos, a cual mejor persona. Lo digo yo, que soy su hijo hace 51 años !!!

El #vecinoenergúmenoyonkidel1º CONOCIDO POR TODOS los #vecinosdeCeuta, policías, jueces, letrados y ciudadanos de #CiudadAutónomadeCeuta… ESTÁ SUELTO EN NUESTRAS CALLES DE CEUTA ACECHANDO A SU PRÓXIMA VÍCTIMA … #AHORATEPUEDETOCARATÍ !!!

Estamos segur@s las familias y nuestras madres, padres, hij@s, herman@s, vecin@s … en nuestras casas, portales, barriadas, en nuestra #Ceuta??? … junto a las personas con las que hemos crecido??? Dónde ha quedado el #respetoCeuta??? Dónde está la #justiciaCeuta, que aplican los #juecesCeuta apoyándose en las leyes y que la #policíaCeuta guarda??? Dónde está el limite entre el juez, la Ley, la Policía y YO …

Para el #vecinoenergúmenoyonkidel1º que hizo esta barbaridad fué UNA MÁS !!! Ya se metió el botín por la vena y sigue acechando y atacando a sus #vítimas por las calles de #Ceuta. Cuántas más lleva ya… A quién le tocará la próxima vez ??? Seguirán los #caballas quejándose en #CeutaInsegura, #RadioPatioCeuta, #CeutaUnidosPor, #RadiomaCutoCeuta, …

HABRÁ QUE HACER ALGO, NO… @gobiernodeceuta???

Por cierto…El nombre de mi Madre es Mercedes Parejo Ruiz