En relación a unas declaraciones que en un medio de comunicación de ésta ciudad hizo el Sr Julio Pérez(Auto-taxi) en las cuales criticaba que los agentes de la Guardia Civil no efectuaran su labor en la Frontera y Avda Mártinez Catena los días que se producen los atascos y que aglomeran a gran cantidad de vehículos produciendo las retenciones por todos conocidas y que ocasionan grandes y graves perjuicios no solo al comercio sino al pueblo en general, la Asociación de Autónomos del taxi(Asociación mayoritaria del sector) y Radio Taxi-Sociedad Cooperativa del Taxi estamos totalmente en desacuerdo de lo dicho por ésta persona,



No entendemos el porqué de esas declaraciones, cuándo en la reunión mantenida en Delegación del Gobierno con el Delegado y los mandos de La Guardia Civil se acordó que por parte de las agentes de La Guardia Civil al sector del servicio público (autobuses y taxis) se nos facilitaría en lo posible el que pudiéramos ir efectuando nuestro trabajo, cosa que viene sucediendo, si bién es cierto que el trabajo de dichos agentes está “desbordado” y a veces hace que todo sea más lento, pero lo que no se puede ni debe decir es lo expresado por ésta persona,ya que seria despreciar la labor de l@s Agentes de la Guardia Civil .



En días pasados debido a la circunstancia La Policía Local ha estado controlando y reforzando los controles, eso ha hecho que todo haya sido aún más seguro en lo concerniente al trafico, circulación y accesos a los diferentes viales que existen en la zona (Juan XXIII, Loma Colmenar; subida a Principe Felipe,etc)



Este sector no ha de inmiscuirse a que Fuerza de Seguridad compete la regulación del Trafico en dicha carretera, sino efectuar lo mejor posible su trabajo ayudado por quienes están allí regulando la circulación y a quien/es cada vez que acudimos para consultar y que nos orienten lo hacen de la mejor manera que le es posible.



Hoy domingo día 25 en un diario local(El Faro de Ceuta) la Asociación Española de La Guardia Civil(AEGC) en su colaboración dominical hace referencia al comentario de ésa persona(Julio Pérez),sirva ésta que enviamos para decirles que no nos sentimos para nada conforme con lo que en su día dijo, y así yo a través de un WhatsApp se lo hice saber,(aún espero contestación) a la vez que me personé en las dependencias de la Casa Cuartel de la Guardia Civil y en las instalaciones que hay en el puerto para hablar con el oficial que amablemente siempre me ha atendido y comentarle que lo que había salido ese día no era el sentir del sector del taxi, sino de una persona a titulo personal, que espero que NO VUELVA A GENERALIZAR en el sector cuándo dé opiniones.