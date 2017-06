El Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta (COACE) muestra su “sorpresa y preocupación ante la decisión del consejero de Fomento de retrasar dos años más, al menos, la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana de Ceuta, con las consecuencias negativas que ello supone para la economía de la ciudad”.

Esta organización profesional ha explicado a través de una nota de prensa que se mantuvo una reunión a finales de mayo con representantes de la Confederación de Empresarios, la Asociación de Promotores, el Colegio de Abogados y los grupos de la oposición para abordar la problemática del PGOU, “concluyendo que no es admisible una revisión que dura ya casi 12 años, que no podemos seguir con un Plan que tiene 25 años de vigencia y que no es de recibo el nulo interés que han mostrado los sucesivos gobiernos en toda la tramitación por resolver los numerosos y acuciantes problemas urbanísticos que sufre Ceuta”.

Además, la Junta de Gobierno del COACE, en representación de todos sus colegiados, ha registrado un escrito dirigido al consejero de Fomento en el que denuncia la “falta de seriedad en la tramitación de un instrumento necesario para el desarrollo urbano de Ceuta, lamenta profundamente tan inexplicable retraso, que supone un notable perjuicio para todos, y, al amparo de la Ley 19/2013, solicita la información relativa a la respuesta de las alegaciones, así como a los dictámenes sectoriales emitidos por parte de los diversos Órganos de la Administración del Estado, y reclama una explicación acerca de los verdaderos motivos que le han inducido a posponer hasta 2019 la aprobación provisional del documento de Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Ceuta”.