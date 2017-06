Sin duda el diseño del Samsung Galaxy S8/S8 + es espectacular en todos los sentidos, pero también es verdad que estamos ante un dispositivo móvil muy frágil y que como se suele decir se puede romper con solo mirarlo.



Si no tienes mucho cuidado con tu Galaxy S8/S8 + no te durará demasiado tiempo intacto. Está fabricado con unos materiales premium, pero que no son demasiado resistentes. Si eres poco cuidadoso o un manazas, sin duda alguna este smartphone no es para ti.



La pantalla del Galaxy S8/S8 + está dando muchos dolores de cabeza a todos los usuarios que expresan su molestia en los foros de Samsung como ya pasaba en las versiones S6 Edge y S7 Edge.



El gigante Samsung se ha preocupado más por la estética del teléfono pero no ha pensado en la seguridad de la pantalla. Y lo peor de todo, no ofrece soluciones para proteger adecuadamente el smartphone.



Los Galaxy S8 y S8 + representan una nueva categoría de dispositivos que en mi opinión podría ser la más frágil de todos los smartphone. ¿Compensa ese diseño el hecho de que el riesgo de romperse sea tan alto?

Ventajas de la pantalla curvada



1.-Se consigue una pantalla más grande al reducir los marcos superiores e inferiores.



2.-La pantalla curva y sin marcos aporta elegancia y exclusividad. Su diseño es espectacular comparado con los diseños tradicionales.



3.-No hay mas ventajas.

Desventajas de la pantalla curvada



1.-Es muy frágil ya que al aumentar la superficie del dispositivo que está fabricada en cristal, y por mucho Gorrilla Glass del que presuman los fabricantes, el cristal es frágil en sí mismo. Aunque hay quien afirma que las pantallas curvas ayudan a reducir la tensión del cristal del frontal, insisto: el cristal se rompe.



2.-La interfaz en los laterales curvados es incómoda, provoca toques accidentales y si tienes que cogerlo de una mesa, te resulta más difícil.



3.-Disponer de la pantalla curvada implica unos procesos de fabricación que encarecen el producto final. Es el precio de la exclusividad pero debería primar el factor práctico sobre el estético.



Todos los teléfonos móviles necesitan ser protegidos del uso intensivo que hacemos de ellos cada día. No poner los accesorios imprescindibles en los Galaxy S8/S8+ es una verdadera temeridad.

Información adicional



Square Trade es un compañía estadounidense que hizo público un vídeo en el que afirman y demuestran que el Samsung Galaxy S8/S8+ son los teléfonos más delicados jamás creados.



Según su informe, no pasaron ni 24 horas tras el lanzamiento de este smartphone en USA para que comenzaran a llegar solicitudes para arreglar la pantalla del S8.



Esto es bastante malo para el usuario, pero las empresas de servicio técnico están más que contentas con miles de unidades de este teléfono en reparación.



Aquí te dejo el enlace al vídeo de Square Trade, está en inglés pero las imágenes hablan por sísolas.https://www.youtube.com/watch?v=AkoZM83X_i4