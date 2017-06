El líder de Caballas, Mohamed Alí, ha apoyado las denuncias de las asociaciones de vecinos que han protestado por la elección de una zona de embolsamiento de coches patera en Loma Colmenar. Considera Alí que tienen toda la razón y recuerda que la única solución es habilitar el paso de Benzú.

“Estamos de acuerdo con los vecinos de las barriadas próximas, no deben verse doblemente castigados por la incompetencia de la Delegación. Con esta medida van a bloquear el acceso a las familias donde viven. Además son barriadas degradadas, es una irresponsabilidad del Gobierno. La única solución factible es habilitar otro paso, si no, no se va a solucionar el problema”, ha expuesto a los periodistas.

Por otro lado se ha referido al problema que viven los vecinos de Alcalá del Valle por el talud existente con riesgo de derrumbe. Sospechan que es Tragsa quien hará la obra, algo que de ser inminente no enoja a la coalición, aunque advierte de que “existe un problema, que es la pasividad del Gobierno ante una situación de peligro”.