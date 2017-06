Algeciras, Ceuta, Tarifa y Melilla quedan expuestas a un mayor trabajo sin que hayan aprobado refuerzos

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado la falta de previsión en la Benemérita para afrontar la Operación Paso del Estrecho, con especial atención a lo que ocurrirá no solo en Ceuta sino también en Algeciras, Tarifa y Melilla por la falta de refuerzos para hacer frente a “un incremento considerable del trabajo”, algo “incomprensible cuando es el propio Gobierno el que ya prevé que unos tres millones de viajeros atraviesen las fronteras durante la operación Paso del Estrecho. Con lo fácil que es aprender de los errores en la Guardia Civil parece que le han cogido gusto a tropezar cada año en la misma piedra”, expone la asociación.



En el caso de Ceuta y Melilla, AEGC alerta de la complicación derivada por el añadido del porteo. “Cada día los escasos guardias civiles se las ven y se las desean para controlar la entrada y salida de porteadores y ahora, sin ningún refuerzo, deberán hacer frente al incremento de vehículos de inmigrantes que regresan a su país de origen de vacaciones”, indica. “Si el problema fuera nuevo se podría aceptar la excusa de que nos hemos visto desbordados por la situación. Pero da la casualidad de que el problema no es nuevo, cada año, cuando llega el 15 de junio las carreteras que unen los puertos españoles del sur con Europa ven como el tráfico de vehículos aumenta considerablemente de personas que regresan a sus países de origen para pasar sus vacaciones estivales. Cada año es lo mismo. No hay ni una variación, como mucho que aumenten el número de viajeros de un año a otro. Es decir, que si en AEGC sabemos que esto va a ocurrir no entendemos como en la Dirección General siguen racaneando con el refuerzo en todas las zonas afectadas”, añade. “Otra vez serán los guardias civiles los que sufrirán las consecuencias”.