Hernández, del PSOE, no se explica que en 13 años no se haya terminado esta infraestructura

uevamente el conflicto de la antigua Estación de Ferrocarril apareció en la sesión plenaria con una acusación por parte del PSOE de que el Gobierno ha sido incapaz de terminar la obra y el compromiso del responsable de Fomento, Néstor García, de que hará todo lo posible para que sea una realidad.



El portavoz de los socialistas, Manuel Hernández, vino a indicar que desde que se aprobó el proyecto inicial de reforma la antigua Estación de Ferrocarril han pasado 13 años y que han sido incapaces desde el Ejecutivo de terminar, recordando de que todavía se está hablando de la primera fase, pues cuando se logre terminar la actual, no quedará más remedio que licitar una segunda que tendría un coste aproximado a los dos millones de euros.



El consejero de Fomento, Néstor García, no tuvo más remedio que reconocer que ha pasado mucho tiempo, pero sí significó que estaba haciendo todo lo posible para que se pudiera concluir y que a partir de ahora, la dirección facultativa corresponderá al arquitecto municipal, Javier Arnaiz. Insistió en que los trabajos no han estado paralizados en ningún momento y que la mayor parte del presupuesto que supera en poco el millón de euros es un hangar que se está construyendo en la Península y que servirá para cubrir la locomotora y que se trasladará hasta Ceuta y que aquí se montará. Si dijo que por parte de Contratación se enviará una carta a Dragados para que explique las razones de no haberse cumplido el tiempo.



Volvió a la carga el mismo Hernández para comentar que los vecinos llevan mucho tiempo esperando y que, desde su punto de vista, el uso que debería tener esta infraestructura debería ser social y cultural.