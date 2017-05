El consejero de Educación y Cultura Javier Celaya ha confirmado ante los medios la propuesta del Foro de la Educación relativa a introducir como novedad festiva el Eid El Fitr, el final del Ramadán.

Celaya ha señalado que la festividad del Ramadán se adapta cada año al calendario y con respecto al próximo curso la única duda era si reconocer como festivo el 12 de febrero para preservar la fiesta del Carnaval o estudiar la proposición de Aróstegui de establecer como no lectivo el comienzo de la fiesta musulmana. Finalmente se ha optado por la segunda opción ya que como ha apuntado el consejero “la mayoría de nuestro alumnado profesa la religión musulmana y puesto que la Fiesta del Borrego será a final de agosto y no afecta al calendario escolar, el Foro ha estimado en considerar la fecha del 15 de julio como jornada no lectiva”.