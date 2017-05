No tuvo un buen día José Antonio Carracao este pasado domingo. Ni ganó Susana Díaz, ni el Barcelona se proclamó campeón de liga. Desde luego, al llegar la noche, los sustos se le fueron multiplicando, pero lo que no entiendo es que se caliente y luego retire los comentarios que publica en su página de Facebook. Como él mismo se sigue considerando una especie de espada de Damocles que denuncia todo lo denunciable que ocurre en esta ciudad, pues, a lo mejor, debería ser el primero que entregar su carnet en la sede de Daoiz después de señalar que le da asco la persona que horas después fue elegido por la militancia como secretario general de su formación política. Yo, desde luego, no estaría en un lugar o en una organización donde su cabeza visible me diera asco. Porque ahí se está por convicción o por gusto, aunque esas premisa nunca fueran las razones que llevaron a Carracao a ser el líder de los socialistas de nuestra ciudad.



Algo le debió pasar en las primeras horas del domingo, cuando a escasas horas de que abrieran las urnas en las distintas agrupaciones socialistas publicó ese ¡Me da asco Pedro!. Y luego, lo retiró. Cuentan que tuvo un enfrentamiento abierto con Pedro Sánchez y que esa es la razón por la cual le odia políticamente hablando. ¿Será a lo mejor porque Sánchez le afeó ese puesto, de cobrar sin trabajar, como asesor del grupo parlamentario socialista en el Senado, del que tuvo que dimitir porque así se lo existieron desde Ferraz? ¿Será esa la razón por la cual no traga a Sánchez y le da asco?



Porque como dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el significado de asco es: “Sensación de desagrado que produce alguien o algo y que impulsa a rechazarlo”. Siente desagrado y rechazo hacia Pedro Sánchez. Pues tiene dos caminos: o lo aguanta o se marcha. Porque así lo han decidido más de 75.000 afiliados socialistas. Casi nada. Pero vamos, en Andalucía todavía puede tener alguna salida si se empeña en ello, por supuesto.