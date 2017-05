En el año 2010, la Universidad de Granada realizaba un curso de verano en nuestra ciudad, en el que se analizaba la situación socioeconómica de Ceuta y se hablaba sobre nuestro inmediato futuro, a la luz de la situación económica internacional de entonces y, particularmente, en el contexto del desarme arancelario en el que se encontraba Marruecos, cuya conclusión estaba prevista para 2013. El resumen de aquél curso lo publiqué con el título “Futuro incierto”. Aún se puede leer en versión digital.



Decía entonces que el título de dicho artículo podía ser perfectamente la conclusión principal de aquellas jornadas. También explicaba que lo que se había querido mostrar durante toda la semana a los asistentes eran las conclusiones a las que se había llegado, tras más de tres años de investigación, respecto al impacto que iba a tener sobre la economía local el desarme arancelario iniciado por Marruecos, consecuencia del acuerdo de asociación con la Unión Europea, firmado en Marzo de 2000, que se concluiría en 2013.



Justamente este fue el objeto principal de la investigación, pues lo que se pretendía era estimar la cantidad de exportaciones que se realizaban a Marruecos, así como el impacto que el desarme arancelario de este país ocasionaría en la economía ceutí. Se concluía que el desarme arancelario de Marruecos ejercería una influencia significativa sobre la evolución de la economía local a través de la disminución de las importaciones, aunque esto quedaría compensado vía crecimiento económico de dicho país. Se añadía que, el hecho de que los vínculos comerciales entre nuestros vecinos y la Unión llegaran a su culmen, mediante la realización plena del área de libre cambio, podría dejar a Ceuta en una situación de aislamiento.



Hemos actualizado los datos de aquella investigación hasta 2014. La evolución del total de importaciones de productos que se hacen a Ceuta, vía aduana, son las que se pueden ver en la curva del gráfico de más arriba. Casi paralela a esta curva, aparece otra más abajo que se corresponde con las estimaciones que realizamos de las exportaciones que se hacen a Marruecos. Como se puede ver, ambas curvas siguen una senda creciente y paralela. Es decir, en torno a un 60-70% del total de productos que se importan a Ceuta, se reexportan a Marruecos. Vamos a poner cifras.



En el año 2000 se importaron a Ceuta 636 millones de euros en productos vía aduana comercial. De esta cantidad, un 64% (405 millones de euros) se reexportaron a Marruecos, según nuestras estimaciones, pues no hay registros oficiales al respecto. Esta cantidad supuso el 40% del Producto Interior Bruto de la Ciudad. En el año 2011, a dos años de concluir el desarme arancelario de Marruecos, la cifra de importaciones a Ceuta se situó en 1.029 millones de euros, de los que el 66% (684 millones de euros), se reexportaron a Marruecos, lo que supuso un 43% de nuestro PIB local. En 2014, que es el último dato del que disponemos de momento, las cifras se situaron en 1.010 millones de euros en importaciones y 688 millones en exportaciones a Marruecos (44% de nuestro PIB local).



A falta de rehacer los modelos econométricos para hacer predicciones y de realizar los correspondientes análisis en detalle, al objeto de tener un conocimiento más certero de los tipos de productos que se siguen demandando desde Marruecos; con los datos anteriores podemos adelantar que, pese al desarme arancelario del vecino país, los precios relativos entre productos han permitido seguir exportando una cantidad considerable de mercancía hasta el vecino país, por encima del 40% de nuestro PIB local. Simultáneamente a esto, pese a los problemas de la frontera, siguen viniendo muchos ciudadanos de este país a pasar entre nosotros unos días y a disfrutar de nuestros hoteles, comercios y restaurantes.



A pesar de estos datos, cuando se nos habla de que estamos saliendo de la crisis económica a nivel nacional, Ceuta sigue estancada, quizás peor que hace años. Sólo hace falta ver las cifras de paro. Los transportes de barco continúan sin control de ningún tipo, con precios desorbitados que desaniman a cualquier ciudadano de la península que quiera venir a Ceuta. Sin embargo, el turismo de las clases medias marroquíes, que parecía que nos podía ayudar a salir de la situación, continúa sufriendo el colapso de la frontera, no reconocida oficialmente, pero, frontera al fin y al cabo, en la que se agolpan miles de porteadores en busca de unos euros para mantener a sus familias. Y para colmo, se difunden proclamas en contra del comercio “irregular” con Marruecos y se dice que en nada beneficia a la ciudad.



En mi opinión, la situación no está para hacer bromas, ni para tomar decisiones irresponsables. Es evidente que al caos fronterizo hay que darle una solución. Como también hay que dársela a la situación de miles de porteadores que se ganan la vida transportando pesados fardos de un lado a otro de la frontera, incluso a riesgo de su propia vida. Lo fácil sería cerrar a cal y canto la frontera. Pero esto no es posible, ni deseable. Lo difícil es llegar a un acuerdo con las autoridades del vecino país, que sea beneficioso para ambas partes. No creo que el 50% de nuestro Producto Interior Bruto sea algo con lo que se deba jugar. Máxime en la situación de extrema debilidad económica en la que nos encontramos. Las frivolidades, mejor las dejamos para los debates de salón.