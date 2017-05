Ana Morón gestiona, junto a otros compañeros, el grupo en Facebook ‘Empleados del comercio ceutí damnificados por la frontera’

La cuenta de Facebook de Ana Morón apenas registraba actividad y en menos de una semana gestiona un grupo con cerca de un millar de miembros, ‘Empleados del comercio ceutí de damnificados por la frontera’. El propósito de la iniciativa es intercambiar pareceres y hacer fuerza común para que los dirigentes políticos den una solución a este “grave problema” y evitar así la “destrucción” del comercio ceutí, con el consecuente “despido” de empleados.



¿Por qué abrió el grupo junto a otros compañeros que administran la cuenta? “Cuando le estás viendo las orejas al lobo, te movilizas y hacemos algo o tocamos suelo”, reflexionó Morón ante el peligro que, aseguró, acecha a trabajadores de negocios no solo de la periferia, sino también del centro. “Que nadie se equivoque: la situación de la frontera no afecta solo a los polígonos del Tarajal, sino al comercio ceutí en general”, valoró la promotora del grupo.



De los contactos mantenidos con el personal de otras empresas, esta ciudadana concluyó que las “ventas están bajando, el empresario vive de esos ingresos y crea puestos de trabajo pero, si él no tiene clientes, esto es una cadena y los empleados serán los primeros afectados”. Siempre sin desvelar su identidad o lugares de trabajo, Morón relata que ya cuenta con el testimonio de personas “a las que ya han avisado de que irán a la calle” por estos motivos.



Los comercios locales “viven en un 70 por ciento de Marruecos” de modo que, si no entra público del país vecino, “todas las tiendas tendrán que cerrar y vamos a arrastrar de otros sectores como son las entidades financieras”. Morón reclamó ayer mismo a un director de banca su “implicación porque si a la empresa le va mal, a los bancos también”. Un argumento por el cual este directivo le dio la razón. La hostelería sufrirá la repercusión, “porque ya nadie saldrá a tomarse un café si empezamos a acabar de patitas en la calle”. Una austeridad extensible al resto de la familia con el perjuicio económico que puede ocasionar si la ciudad “entra en este bucle”.



Hace unos días Morón recorrió los establecimientos desde plaza Azcárate a la de la Constitución y, “sobre todo los franquiciados, coincidieron en que sus superiores de la Península no paran de darles toques de atención por la caída de las ventas”. En los negocios, todo son números y estos responsables han comprobado que las cifras “han pegado un bajón” del cual sus empleados culpan al caos que impera en la frontera y alrededores. “Parece que para garantizar la seguridad ciudadana hay que cerrar la frontera; y eso no es así porque nos están aislando”, lamentó la artífice del grupo quien considera que “todo no es blanco o negro”.



Su “revolución es verbal”, pero les ronda la idea de convocar una manifestación. La visita del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por las Jornadas Jurídicas se vislumbra como una oportunidad para hacerse oír y dar a conocer unas reivindicaciones que ya comparten en redes con mil personas.