La perplejidad se ha adueñado de la opinión en nuestra Ciudad. Ya casi nadie encuentra una explicación, no ya convincente, sino medianamente lógica a cuanto sucede en esta caótica vida pública en la que nos vemos condenados a desenvolvernos. En todos los foros, sean de la naturaleza que sea, las conversaciones terminan con la misma, e incontestable, pregunta: ¿qué está pasando? Y nadie es capaz de dar una respuesta. Sólo endebles conjeturas dispersas difíciles de ordenar. La mayoría de los diagnósticos suelen coincidir en que el Presidente Vivas ha perdido por completo el control de la situación. Ha perdido motivación. No cree en nada ni en nadie; y se deja llevar por su propio escepticismo a la sombre de la superioridad moral que se atribuye a sí mismo desde la perspectiva que la da la vida y su trayectoria política. Pero este análisis llevaría a una conclusión inquietante. Si fuera así, ¿cómo es posible que haya sido reelegido con el noventa y cinco por ciento de los votos como líder del PP hace tan sólo dos meses? ¿Estamos abocados a ser dirigidos por un descreído sostenido por una pléyade de medradores irresponsables? La sabiduría popular, siempre tendente a la simplificación en frases burdamente coloquiales. Lo resume diciendo: “A perro flaco, todo se vuelven pulgas”, o “Nadie puede escapar a la Ley de Murphy”



Lo cierto es que es imposible zafarse de la sensación de vivir en el absurdo. Así hay que calificar el episodio de la designación del nuevo Director Provincial del SEPE. La gestión de este organismo (competente en el desarrollo de las políticas activas de empleo además y de las prestaciones sociales que tiene asignadas) ha sido, durante estos años, una calamidad. Por una razón fundamental, nunca ha encontrado la sintonía necesaria con la realidad de Ceuta en materia laboral. Se ha regido por unos criterios desprovistos de sensibilidad social. Se ha conducido con una “imparcialidad” que en realidad ha sido “absoluta indiferencia”. Las personas paradas no han formado parte de sus preocupaciones, han sido simples números tratados con displicencia informática.



Una de las consecuencias más nefastas de esta forma de concebir las políticas activas de empleo, ha sido el continuado fracaso de los Planes de Empleo, que han logrado dejar insatisfechos a todo el mundo. Once millones de euros anuales incapaces de incidir de manera directa y efectiva en el drama del desempleo. El esperpento vivido a finales del año pasado, a punto de perder todos los cursos de formación para desempleados, evidenció las más que notables deficiencias del funcionamiento de un servicio público que debería desempeñar un papel muy destacado en la capital del paro. A mayor abundamiento, podemos decir que desde hace dos años, Ceuta es la única Ciudad de España en la que no se imparte formación para trabajadores en activo. Por no haber no había ni director provincial (cargo ocupado de manera accidental por un funcionario, a pesar de haber expresado reiteradamente su nulo interés en ello). Los agentes sociales, en especial (pero no solo) los sindicatos (espectadores privilegiados del desaguisado por razones obvias), clamaban por un cambio. Nadie podía comprender por qué se mantenía esta lamentable situación. Y por fin, el PP, o Vivas, o Nicolás Fernández, o todos juntos, o vaya usted a saber quien, decidieron nombrar un Director Provincial como punto de partida de una nueva etapa. La designación ha causa estupor. El individuo elegido (muy poco conocido para la inmensa mayoría de los ciudadanos) se comporta en el desempeño de sus responsabilidades públicas como un perturbado. En su cargo anterior (de menor importancia) ha logrado unificar en el espanto la opinión de todos los agentes sociales. La pregunta inevitable es ¿Por qué hacen estas cosas? ¿Están en una caída libre que ya nadie quiere frenar? ¿Les importa un comino esta Ciudad? ¿Han enfermado?…