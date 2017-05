Como cualquier día de fiesta, el día uno de mayo, mi mujer me estaba esperando para ir a darse un paseo matutino andando. El aparcamiento de Juan XXIII que se encuentra junto a la playa del Chorrillo fue nuestro inicio del periplo. Después de bajar las escaleras y quitarme la camiseta para tomar un poco el sol, a pocos metros, nos encontramos con un grupo de personas que se encontraban junto al mar y un hombre que era de televisión grabándoles. Vi a una muchacha que iba con un papel y cuando pasé muy cerca de ella escuché unas palabras que estaba diciendo: “Estamos junto al mar buscando la paz”. Me acordé inmediatamente de un hombre que falleció hace muchos años que me dijo en cierta ocasión: “Nuestro cerebro una parte del cuerpo que está trabajando continuamente. Igual que otra parte nuestra necesita descansar. Pero si se apaga un momento ¿qué pasaría? Que todo nuestro organismo se quedaría sin “luz eléctrica” y hoy en día sin este fluído estamos todos apañados. Por eso hay que intentar darle una vida lo más relajada posible. Una de las premisas es no darles preocupaciones pero ¿quién puede hacerlo?. Pues nadie ya que sino es por una cosa es por otra y siempre tenemos que estar en tensión. Por eso aunque sea una vez a la semana hay que procurar buscar la paz interior. Y ¿cómo se consigue?. Un religioso nos diría que nos fuéramos a confesar. Pero esto es pan para hoy y hambre para el mañana. Cambiar de forma de vivir. Sería lo ideal. Para esto nos haría falta un bien material que no todos podemos tener a nuestro alcance. Sería buscar algo que todos pudiéramos tener ahora mismo. Una primera idea es conformarnos con lo que tenemos y tener una sensación nueva en nuestro rostro, semblante y vida. Una sonrisa en nuestra cara y vivir estos pocos días que tenemos en la Tierra siendo felices. Estamos viviendo luego tenemos que ser felices. Nos tenemos que auto convencernos para tener nuestra autoestima lo más alta posible. Por que todo está ahí en saber lo que queremos y buscar ese fin. Ayudar a nuestros congéneres en percibir este pensamiento para intentar llegar al climax de nuestra vida. Necesitaremos ayuda y es una verdad como un templo ya que sin el hombro de otra persona no se puede salir de ningún bache. Y como siempre hemos aprendido de nuestras equivocaciones. A palos aprende el burro. Luego resumiendo tenemos que aprender a vivir con optimismo buscando nuestra paz interior para que el equilibrio fluya por nuestro cuerpo. En esto, el aura, es lo que se fijan algunas personas que pueden ver estos flujos, llamémoslos magnéticos.



Tenemos que buscar a personas adecuadas para que nos puedan guiar en el camino de la búsqueda de nuestro nuevo rumbo y ahí está la madre del cordero. Escoger a nuestro “maestro”. La persona adecuada para que nos oriente en buscar una vida acorde a lo que nuestra mente se merece. La paz, el relax, fuera preocupaciones y activar la felicidad, los buenos momentos”.



¿Existirán estos momentos?, o todo esto será una pura “quimera”. Que no es una figura mitológica con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón.



“Desde que amanece el día y sale el sol que Dios nos otorga hay que empezar a tratar de obtener el máximo de beneficio mental y se logra através de pensar en los demás y no en uno mismo. La sonrisa, las bromas, animan al ser humano a sentir felicidad sin ningún esfuerzo, dar sin esperar nada a cambio nos llena hasta tal punto de felicidad simplemente dando todo lo que tenemos física y espiritualmente hacia el prójimo porque se convierte en un bumerang que lanzas y que regresa a ti multiplicado por mil. Toda felicidad se obtiene dando y ¿que trabajo cuesta?, ninguno. Ser feliz a cambio de ello recibimos más alegrías de la que tú podrías realizar en toda nuestra vida”. Gracias por tan sabias palabras Luis.