El BOCCE recoge las normas de navegación por el Foso de San Felipe y aclara que “no es un canal” para ello, por lo que su uso “corre a riesgo y ventura” de las embarcaciones

El pasado abril la Autoridad Portuaria recibía un escrito quejándose por la problemática que sufren los usuarios de embarcaciones náuticas en la zona del foso ante la falta de infraestructuras para una navegación segura. Nunca obtuvieron respuesta, pero sorprendentemente el pasado viernes el BOCCE publicó las instrucciones de Capitanía Marítima sobre la seguridad de la navegación incluyendo un apartado específico para la que se realiza por el Foso de San Felipe. Y la conclusión no deja de ser más sorprendente: “Según la última versión del Reglamento de Policía del Puerto de Ceuta no aparece referencia alguna a la navegabilidad del Foso de San Felipe, por lo que oficialmente no es un canal de navegación, sino un Foso antiguo de defensa de la ciudad, que utilizan embarcaciones pequeñas y con poco calado, para ir a la Bahía Sur de Ceuta en lugar de salir por la bocana del puerto y dar la vuelta al Monte Hacho. Este canal no está señalizado y se utiliza por esas embarcaciones a su riesgo y ventura”, expone.



Es decir que lo que turísticamente se ha vendido como único foso navegable del mundo (aparece en las páginas oficiales de la Ciudad como tal) no lo es a juicio de Capitanía, cargándose el contenido de todos los buscadores turísticos que lo ‘venden’ como tal. De hecho se incluye en la oferta turística el trayecto en barco y hasta este extremo es recogido en wikipedia. La navegación está considerada a “riesgo y ventura” de quien la practique, recoge el BOCCE, anteponiéndose a la regulación de dicha navegación, que es lo que pedían los náuticos de Ceuta, la prohibición de la misma, salvo que cada uno se haga responsable de sus acciones.



“Las embarcaciones que transiten a través del Canal lo harán a la velocidad mínima de gobierno, con especial precaución en el Baluarte de la Bandera, con un cambio de rumbo de 90º, y en el paso bajo el Puente de la Avd. Martínez Catena, en la salida a la Bahía Sur”, continúa. “La navegación en el Foso se realizará con la máxima precaución, sobre todo en situaciones de vuelta encontrada, y siempre teniendo en consideración las Reglas establecidas en Reglamento Internacional para prevenir los Abordajes (RIPA 1972), sobre todo la Regla 9 Canales Angostos”, completa.



La apreciación “a riesgo y ventura” de esa navegación busca eximir de toda responsabilidad al Puerto en el caso de producirse accidentes o siniestros con barcos encallados como así ha ocurrido toda vez que no se atienden las peticiones para mejorar la zona y ofrecer las garantías para una navegación correcta, que es lo que demandan los usuarios.



La Ciudad no ha dado orden alguna para contradecir lo recogido en su propio BOCCE y se sigue incluyendo en las ofertas turísticas esta navegación como algo único y permitido cuando, tomando la normativa de Capitanía como referencia, no lo es.