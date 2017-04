Si digo que lo de ayer fue un show me quedaría corta. Cuando se trata de valorar la sesión plenaria hay que poner encima de la mesa que estamos en un foro de diputados, que representan a los ciudadanos que les han votado y que deben estar ahí para ejercer una digna representación. Esta no se logra confundiendo dicho foro con una cafetería en la que puede caber de todo, ante un moderador incapaz de poner orden y una sala entre sorprendida por lo que estaba pasando y jocosa por la situación.



Hace tiempo que se perdieron las formas. Lo de ayer no es más que la guinda de un pastel en el que se ha permitido de todo. Primero que haya diputados/as que acudan solo como figuritas de adorno, solo preparadas para levantar la mano, que pasan parte del tiempo haciendo dibujitos o confundiendo sus comportamientos. Eso es ya de por sí una falta de respeto porque ni están cumpliendo con su trabajo ni con la preparación que se les presupone. Hay casos en los que, de intervenir, a una le cuesta no llevarse las manos a la cabeza por la elección efectuada de perfiles que no dan la talla para ser dignos representantes de los ciudadanos. No dan la talla bien por su escasa preparación, bien por su tono de matones de discoteca o bien por su nula implicación en los asuntos que se están tratando y que, se presupone, deben ser importantes.



Ayer simplemente la cuerda se rompió ofreciendo un espectáculo que nunca debería haberse permitido, con insultos, acusaciones, desaires… Pero esto no ha sido algo casual, llevamos varios plenos en los que el nivel está rozando un límite que a nadie gusta, con una tensión encorsetada, con unas posturas que demuestran el poco respeto que se tiene hacia quienes esperan de ese foro plenario la consecución de acuerdos y no enfrentamientos de esta guisa. Para eso hay otros encuentros, otro ámbito político ajeno a una sesión que debe ser productiva. Qué menos.



Las caras desencajadas de algunos de los presentes ante un espectáculo imposible de controlar motivó no solo la sorpresa e indignación popular sino que hayamos terminado siendo noticia en medios nacionales no porque se han alcanzado acuerdos positivos sino porque se haya pasado del ‘mamarracho’ a la ‘hija de puta’. Buen ejemplo, sí señores.