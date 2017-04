Los diputados socialistas Mayda Daoud y Manuel Hernández han efectuado sus valoraciones tras el incidente protagonizado por Nuria Miaja y Emilio Carreira que ha llevado a la suspensión del pleno durante unos minutos y a la retirada del Grupo de la bancada.

Hernández ha condenado lo ocurrido y lo ha lamentado, calificándolo de “hecho muy grave” por haberle llamado ante los micros a Miaja “sinvergüenza”, sin aludir a otro que se ha escuchado pero no ha constado en acta, el de “hija de puta”.

“Se trata de una falta de respeto muy grave hacia el Grupo Parlamentario Socialista, no lo podemos consentir. Nos solidarizamos con nuestra diputada. Ante esta afrenta e insulto abandonamos el pleno. Lamentamos y nos disculpamos ante la ciudadanía pero tenemos que trazar una línea roja porque esta es una institución democrática y los insultos se han hecho también a todo el pueblo”, ha expuesto Hernández. “Los asuntos plenarios no se pueden debatir a través de insultos”.

El PSOE no descarta no acudir a más sesiones plenarias pero es algo que abordará en la Ejecutiva próxima. También ha aclarado que la intención de Miaja nunca ha sido faltar al respeto a Carreira.

“Es una posibilidad, hoy por hoy la decisión adoptada por solidaridad y respeto y porque la ciudadanía se merece que la institución se represente con respeto, pero no descartamos no acudir más si no hay disculpas”.

Mayda Daoud, por su parte, ha lamentado el tono empleado, valorando lo ocurrido como vicepresidente de la Mesa de la Asamblea.

“Los insultos están a la orden del día en los plenos, pero en este en concreto no estamos acostumbrados a meternos en el insulto. La protagonista ha sido nuestra compañera Nuria. Ha sido un auténtico show lo que se ha formado, no se lo merecen los ceutíes ni el desplante, por parte de este insulto. No se merecen el desplante ni ese insulto. No lo vamos a consentir y pido disculpas por este desplante”